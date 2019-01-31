Büyükşehir Belediyesi, Ekmek Büfelerinde Bez Torba Dağıtmaya Başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe giren plastik alışveriş poşetlerinin ücretli olmasını içeren çevre yasasına destek vererek, kentteki belediyeye ait 54 ekmek büfesinde bez torba dağıtmaya başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe giren plastik alışveriş poşetlerinin ücretli olmasını içeren çevre yasasına destek vererek, kentteki belediyeye ait 54 ekmek büfesinde bez torba dağıtmaya başladı.



Mersin Büyükşehir Belediyesi, MER-EK büfelerinde plastik poşet vermeyi sonlandırdı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, poşet tüketiminin en aza indirilmesi için aldığı yönetmelik önlemi kapsamında, Büyükşehir Belediyesi, Mersin genelindeki 54 MER-EK büfesinde doğa dostu bez torbalar dağıtmaya başladı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın talimatları ile dağıtımına başlanan bez torbalar, vatandaşları memnun etti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, ekmek büfesinde vatandaşlara bez torba dağıttı.



Büfeden ekmeğini bez torbada alan Candan Çakmak adlı vatandaş, uygulamanın çok güzle olduğunu dile getirerek, "Ekmeklerin hijyenik olması gerekir. Doğaya saygı iyidir ama geri dönüşümlü olan, doğada kendini yok eden bir nesne kullanmamız lazım. Naylo, petrol atığından yapıldığı için doğamızı kirletiyor. Bunun çözümü de doğaya saygılı, kendi kendini yok eden poşetler kullanmak. Böylece hem doğayı kirletmemiş hem de kendi kendini yok ettiği için doğaya zarar vermemiş oluruz. Çok iyi bir uygulama" dedi.



Er Ali Mirza ise "Ekmek aldık, eve gidiyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyemize de torba verdikleri için teşekkür ediyorum. Çok iyi bir uygulama" şeklinde konuştu.



Gazi Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa Akçay da "Çok güzel oldu. Biz belli bir yaşa gelmiş insanlarız, her şeyi unutuyoruz. Ekmeği çoğu zaman elimde götürmek zorunda kaldım. Hanım devamlı beni uyarıyor. Yanında poşetini al git, yoksa ortada kalırsın diyor. Buraya geldiğimde gerçekten şaşırdım" ifadelerini kullandı. - MERSİN

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