Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediyesi, Elektronik İhale Uygulaması Eğitimi verdi
Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesi, Elektronik İhale Uygulaması Eğitimi verdi

Büyükşehir Belediyesi, Elektronik İhale Uygulaması Eğitimi verdi

1 saat önce

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Kamu İhale Kurumu (KİK) işbirliği ile belediyeler arasında Türkiye'de bir ilk olan "Elektronik İhale Uygulaması Eğitimi" verildi.

Büyükşehir Belediyesi, Elektronik İhale Uygulaması Eğitimi verdi, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Kamu İhale Kurumu (KİK) işbirliği ile belediyeler arasında Türkiye'de bir ilk olan "Elektronik İhale Uygulaması Eğitimi" verildi.


Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kamu İhale Mevzuatının sürekli güncellenmesinden ve kamuda elektronik ihale sürecine geçilmesi dolayısıyla eğitimler vermeye başladı. Bu çerçevede, KİK işbirliği ile Büyükşehir Belediyesi, MESKİ ve ilçe belediyelerde görevli harcama yetkilileri ile gider gerçekleştirme personeline yönelik olarak "Elektronik İhale Uygulaması Eğitimi" verildi. Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirilen ve 2 gün süren eğitime, daire başkanları ve şube müdürleri de katıldı.


Eğitimde, kamu ihale uzmanları Niyazi Akbaşlı ile Doğukan Demirci, katılımcılara elektronik ihale ile ilgili detaylı bilgiler verdi. Eğitim kapsamında, ihale uygulamalarına ilişkin ortak hükümler, yapım işleri ihaleleri özel hükümleri, mal alım ihaleleri özel hükümleri, şikayet ve inceleme süreci ile elektronik ihale ve elektronik eksiltme konularına yer verildi.


Bu eğitimle Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek ihale süreçlerinde rekabet, şeffaflık, etkinlik, verimlilik ve tasarruf sağlanmasına yönelik yapılan çalışmaların daha hızlı yaygınlaştırılması ve uygulamada yaşanan tereddütlü alanların belirlenerek, çözüme kavuşturulması amaçlandı. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kamu İhale Kurumu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Taciz iddialarıyla gündeme gelen öğretim görevlisi, görevden alındı
Türkiye ile ABD'nin anlaşması sonrası altın düşüşe geçti Türkiye-ABD anlaşması konuşulduğu sırada şehitler gündeme getirildi MHP'li Semih Yalçın'ın oğlunun ölümüne ilişkin dosya cinayet büroya devredildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 12:19:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediyesi, Elektronik İhale Uygulaması Eğitimi verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]