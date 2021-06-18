Büyükşehir Belediyesi, emeklileri Tarsus Gençlik Kampında ağırladı - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarsus Emekli Evinin üyeleri, Tarsus Gençlik Kampında ağırlandı. Hijyen kurallarına azami özen gösterilerek gerçekleştirilen etkinliğe katılan 35 emekli, şiirler okudu, açık havanın tadını türkülerle çıkardı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin projeleri arasında yer alan emekli evlerinde sosyal aktiviteler hız kazandı. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarsus Emekli Evi üyesi olan 55 yaş ve üstü vatandaşlar, Berdan Barajında bulunan Büyükşehir Belediyesi Tarsus Gençlik Kampında gönüllerince bir gün geçirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Gençlik Kampına götürülen 35 emekli, pandemi kuralları çerçevesinde evden alınarak etkinlik alanına götürüldü. Yemek ikramında bulunulan emeklilere çeşitli armağanlar verildi. Kampın ağaçlarla dolu yemyeşil ortamında moral bulan emekliler, güzel dakikalar yaşadı. Hijyen kurallarına azami özen gösterilerek gerçekleştirilen etkinlikte, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Ozan Soydan, genç müzisyenlerle birlikte sahnede birbirinden güzel türküleri emekliler için söyledi. Programda bazı emekliler de şiirlerini okudu. Ayrıca Tarsus tarihi ve St. Paul'un Hristiyanlar için önemi konusunda bilgiler veren Mirza Turgut, Mersin'in özellikle son 200 yılda yaşadığı demografik ve ekonomik değişimlerle ilgili bilgiler verdi.

"Vahap başkanımız, Tarsus gibi güzel bir şehrimize Emekli Evi kurdu"

Emekli Evi üyelerinden şair İmam Özel, Tarsus Emekli Evinde çok güzel zaman geçirdiğini ifade ederek, "Sağ olsun Vahap başkanımız, Tarsus gibi güzel bir şehrimize büyük parkın içerisine Emekli Evi kurdu. Gayet hoşumuza giden, arkadaşlarla buluştuğumuz bir merkezimiz. Zaman zaman toplanırız, konuşuruz, dertleşiriz ve böyle etkinlikler düzenleriz. Gençlik Kampında emeklilere hizmet verilmesi, gerçekten emeklilerin en azından sıkıntılarının karşılanması, hele şu pandemi döneminde onlara kol kanat germek gerçekten güzel bir şey" dedi.

Emekli Evi üyelerinden Muhsin Yıldır da etkinliklerden duyduğu memnuniyeti belirterek, "Belediyemizin düzenlediği etkinlikler güzel. Biz emekliler için güzel bir kaynaktır. Zaman geçirmek iyidir. Bunların devamını diliyorum" diye konuştu. - MERSİN