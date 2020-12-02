Büyükşehir Belediyesi engelli bireylere son 4 yılda 11 bin 123 medikal malzeme dağıttı - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi engelli bireylere son 4 yılda 11 bin 123 medikal malzeme dağıttı

02.12.2020 14:39
Büyükşehir Belediyesi engelli bireylere son 4 yılda 11 bin 123 medikal malzeme dağıttı, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, engellilere son 4 yılda 11 bin 123 medikal malzeme dağıttı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, engellilere son 4 yılda 11 bin 123 medikal malzeme dağıttı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, engelli bireylere yönelik yaptığı yatırımlarla gönüllere dokunurken "Engelsiz Kent" için çalışmalarını sürdürüyor.

Açılan merkezler, engelli bireylerin eğitimini destekleyen programlar, şehir içi ulaşımda ve güvenli bir seyahat için yapılan düzenlemelerle engelleri ortadan kaldırıyor.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Dairesi Başkanlığınca son 4 yılda il genelinde engellileri desteklemek, ihtiyaçlarına dönük hizmet vermek, toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırmak ve ailelerine yardımcı olmak amacıyla 11 bin 123 medikal malzeme dağıtımı yapıldı.

Ayrıca ihtiyaç sahibi 358 işitme engelli ailelerin evlerine "Işıklı Kapı Zili Sistemi" ve "Bebek Sesi Algılayıcısı Sistemleri" uygulandı.

Büyükşehir Belediyesi tüm engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak ve standartlarını en üst seviyeye taşıyarak hayatın içerisinde olmaları amacıyla Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından oluşturulan "Mahalle Kartı" programına 65 yaş üzeri ve engelsizler rapor modülleri oluşturuldu.

Oluşturulan modül ile ilçe ve mahalle bazlı engel gruplarına göre raporlanma yapılarak çalışmalar bu yönde şekillendirildi.

Öte yandan akülü tekerlekli sandalyelerin şarj sıkıntılarına karşı kentin 16 noktasında şarj istasyonları yerleştirildi.

Engellilerin, hastane, banka, kamu kurum ve kuruluşları gibi yerlere gidebilmelerini sağlamak amacıyla sürekli dezenfekte edilen 6 "Asansörlü Engel Yok Aracı" ile bugüne kadar bin 500 engelli bireye hizmet verildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehirler Projesi kapsamında şehir merkezinde bulunan ve yayaların yoğunlukta kullandığı kavşaklara engellilerin yolun karşısına geçmesini güvenli ve kolay şekilde sağlayacak yol geometrisini gösteren butonlar yerleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi, engellilere yönelik teknolojiden faydalanarak şehir içinde bulunan ve yaya trafiğinin yoğun olduğu 12 kavşakta karşıdan karşıya geçişlerde kolaylık sağlayacak 123 "Erişilebilir Yaya Butonu" montajı yaptı. Başta görme ve işitme engeli vatandaşlar olmak üzere bütün yayaların kullanımına sunulan butonlarda kavşak geometrisini gösteren Braille alfabesi, kabartmalar ve sesli uyarılar yer alıyor.

Engelli vatandaşların gündelik hayattaki problemlerini çözüme kavuşturmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesince akülü ve tekerlekli sandalyelerin tamiratının ve bakımının yapılması için kurulan atölyeyle bugüne kadar 695 aracın bakım ve onarımı yapılarak yeniden kullanıma kazandırıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Fatma Şahin, Engelli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesi engelli bireylere son 4 yılda 11 bin 123 medikal malzeme dağıttı - Son Dakika


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