Büyükşehir Belediyesi engelli çocuklara her ay doğum günü kutlaması yapıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesi engelli çocuklara her ay doğum günü kutlaması yapıyor - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi engelli çocuklara her ay doğum günü kutlaması yapıyor

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Engelsiz Çocuk Evi'nde misafir edilen çocukların daha mutlu olabilmeleri için her ay doğum günü kutlaması gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesi engelli çocuklara her ay doğum günü kutlaması yapıyor, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Engelsiz Çocuk Evi'nde misafir edilen çocukların daha mutlu olabilmeleri için her ay doğum günü kutlaması gerçekleştiriyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Beyazşehir Mahallesi'nde açılan Engelsiz Çocuk Evi ve Mimarsinan Parkı'nda yer alan Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi ile 4-12 yaş arasındaki otizmli, down sendromlu ya da farklı zihinsel gelişim gösteren çocukların bakımını ve eğitimini üstlendi.

Çocuklarla yakından ilgilenilen Engelsiz Çocuk Evi'nde onların mutluluğu için çeşitli etkinlikler de yapılıyor.

Her ay, o ay içinde doğan çocuklar için yapılan kutlamalar tüm çocukların katıldığı bir eğlenceye dönüşüyor.

Beyazşehir Engelsiz Çocuk Evi, bu ay doğum günü olan Cem Elvis Akyürek, Tuğba Tektaş, Rabia Kocabaş ve Yusuf Akdoğan için kutlama yaptı.

Ailelerin de katıldığı kutlamada çocuklar için pasta kesildi ve onların unutulmaz bir gün yaşamaları sağlandı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:28 Kaynak: AA
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