Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşın tekerli sandalye ihtiyacını karşıladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşın tekerli sandalye ihtiyacını karşıladı - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşın tekerli sandalye ihtiyacını karşıladı

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus'ta yaşayan ve omuriliğinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yürüyemeyen Esat Karataylı'ya tekerlekli sandalye verdi.

Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşın tekerli sandalye ihtiyacını karşıladı, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus'ta yaşayan ve omuriliğinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yürüyemeyen Esat Karataylı'ya tekerlekli sandalye verdi.


Engelli bireylerin sosyal hayata bağlanması adına birçok çalışma yürüten Mersin Büyükşehir Belediyesi, hasta, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların talepleri üzerine tekerlekli sandalye ve yürüteç dağıtmaya devam ediyor. Bu çerçevede, omuriliğinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle uzun süredir tedavi gören ve yürüyemeyen Tarsuslu 46 yaşındaki Esat Karataylı'ya tekerlekli sandalye verildi.


Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus- Çamlıyayla Şube Müdürlüğü Koordinatörü Ali Boltaç, Tarsus merkez Kavaklı Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası Karataylı'yı ziyaret ederek, tekerlekli sandalyeyi teslim etti.


"Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya çaba sarf ediyoruz"


Ziyarette, Karataylı'ya geçmiş olsun dileklerini ileten Boltaç, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman engelli bireylerin yanlarında olduklarını söyledi. Boltaç, "Öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde toplumun tüm kesimlerine olduğu gibi engelli vatandaşlarımızın da ihtiyaçlarını karşılamaya çaba sarf ediyoruz. Tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duymadan hayatınızı devam ettirmeniz en büyük arzumuz. Her şeye rağmen bu tekerlekli sandalyenin ihtiyacınızı karşılamasını umut ediyoruz. Büyükşehir olarak engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için evde bakım hizmetlerimiz de mevcut. İsterseniz bundan da faydalanabilirsiniz. Tekrar geçmiş olsun" diye konuştu.


Esat Karataylı ise duyarlılıklarından dolayı Başkan Seçer'e, Boltaç'a ve belediye personeline teşekkür etti.


Vatandaşların tekerlekli sandalye ve yürüteç ihtiyacı karşılanıyor


Öte yandan, geçtiğimiz günlerde de Tarsus'a bağlı Tepeçaylak Mahallesi'nde yaşayan, geçirdiği kaza neticesinde kolunda kırık olan ve yürümekte zorlanan 70 yaşındaki Nihal Yahya'ya ihtiyacı olan tekerlekli sandalye verildi.


Ayrıca Yenice'de yaşayan ve yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yürümekte ve ihtiyaçlarını tek başına karşılamakta zorlanan 65 yaşındaki Fatma Alıcı'ya da Büyükşehir ekipleri tarafından yürüteç verildi. - MERSİN

Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:17 Kaynak: İHA
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