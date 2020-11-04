Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Kafe hizmete girdi - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi, özel bireylerin sosyal yaşama katılımını ve istihdamını sağlayacak 'Engelsiz Kafe' sosyal tesisi ile Büyükşehir Belediyesi Rehabilitasyon ve Özel Eğitim Okulu El Sanatları Uygulama ve Satış Merkezi'ni hizmete açtı.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler A.Ş. tarafından Selekler Çarşısı yanındaki park içerisinde hayata geçirilen 'Engelsiz Kafe' ile Büyükşehir Belediyesi Rehabilitasyon ve Özel Eğitim Okulu El Sanatları Uygulama ve Satış Merkezi hizmete açıldı. Törene, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı ve Sosyal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gürbüz, Sosyal Hizmetler A.Ş. Yöneticileri, ÖZGEBİR Dernek Başkanı Mustafa Kılınç, Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şube Başkanı Mehmet Karavural, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, engelli bireyler ve vatandaşlar katıldı.

Üreterek katkı sağlayacak

Açılış töreninde konuşan Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu, "Hizmetlerimiz ve projelerimiz kesintisiz devam ediyor. Engel tanımayan kardeşlerimizi de unutmadık. Burada hem engelli kardeşlerimizin hem de Antalyalıların hoşça vakit geçirip dinlenecekleri bir sosyal tesis hayata geçirildi. Burada ayrıca engelli rehabilitasyon merkezimizden eğitim alan kardeşlerimiz için uygulama atölyesi ve satış merkezi oluşturduk. Engelli kardeşlerimiz ürettikleri hediyelik eşyaları burada satarak, gelir sağlayacak" dedi.

Hacıarifoğlu daha sonra El Sanatları Uygulama ve Satış Merkezi'ni gezerek, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz'den faaliyetlerle ilgili bilgi aldı ve öğrencilerin ürettiği el ürünlerini inceledi.

Okulun ihtiyaçlarına katkıda bulunacaklar

Engelsiz Kafe, modern tasarımı, kaliteli hizmeti ve uygun fiyatlı lezzetli menüsüyle çocuklara, gençlere ve ailelerine yönelik hizmet verecek. Tesis vatandaşların keyifle vakit geçirebilecekleri bir ortam sunuyor. Kafede sıcak ve soğuk içecekler, dondurma, pasta, ızgara çeşitleri ve kahvaltı tabağı gibi zengin bir menü yer alıyor. 'Engelsiz Kafe'den elde edilecek kazanç özel bireylerin eğitimi için Antalya Büyükşehir Rehabilitasyon ve Özel Eğitim Okulu'na aktarılacak. Kafe yanında yer alan merkezde eğitim gören öğrenciler de hem uygulamalı el sanatları ve becerilerini gerçekleştirebilecek; hem de ürettikleri takı, hediyelik eşya gibi ürünleri satarak okulun ihtiyaçlarına katkıda bulunacak. - ANTALYA