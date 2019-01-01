Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Şube Müdürlüğü, 2018 yılında bin 80 çiftin nikahını kıydı
Son bir yılda yabancı uyruklu 101 çiftin nikahı da Büyükşehir Belediyesi Nikah Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi
ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi
, evliliğe adım atacak çiftlerin mutluluğuna ev sahipliği yapıyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı ve geçen yıl hizmet vermeye başlayan Evlendirme Şube Müdürlüğü, 2018 yılında binlerce çiftin nikahını kıydı.
Yabancı uyruklu çiftlerin de tercihi Büyükşehir
Büyükşehir Belediyesi, bir ömür boyu mutluluğa 'evet' diyen 101'i yabancı uyruklu olmak üzere bin 80 çiftin hayatlarının en özel anlarına şahitlik etti.
Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Şube Müdürlüğü, yeterli sayıdaki nikah memuru ile çiftlere, istedikleri tarih ve saatte nikah hizmeti sunuyor.
İlçe Belediyelerinden farklı olarak şehit vatandaşların 1. derece yakınları ile gaziler ve 1. derece yakınlarına ücretsiz nikah hizmeti sunan Büyükşehir Belediyesi, belediye personelinin yapacağı dış nikahta ise oda nikahı ücreti alıyor.
Başkan Tuna'ya yoğun talep
Ankara Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Şube Müdürlüğü'ne nikah için başvuran çiftler, nikahlarını Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna
'nın kıyması için yoğun başvuru talebinde bulunuyor.
Başkent'te 2018 yılında dünya evine giren 100 çiftin de nikahını kıyan Başkan Tuna, çiftlerin bu özel günlerinde yanlarında olmaya çalışıyor.
Müracaat çok kolay
Nikah işlemlerini gerçekleştirmek isteyen çiftler, 4'er adet fotoğraf, nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi ile evliliğe engel olmadığını gösterir sağlık raporu ile Gençlik Parkı
Kültür Merkezi ya da Kocatepe
Kültür Merkezi'ne müracaat edebiliyor.
Büyükşehir Belediye Meclisi aldığı kararla yeni yılda nikah ücretlerinde bir değişiklik yapmadı. Çiftler, 2019 yılında da oda nikahı için 100 TL, dış nikahlar için 500 TL, Aile cüzdanı bedeli olarak da 98 lira 50 kuruş ücret ödeyecek.