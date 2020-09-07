Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Eylül ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Eylül ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Mecliste akaryakıt istasyonu yapımıyla ilgili konuşan MHP Grup Sözcüsü Selçuk Senirli, "Biz meclis eliyle bu memlekete ihanet ediyoruz. Bunun başka bir izahı yok. Bu istasyondan gelen para bu memleketin insanlarının parası. Ranta kullanmamalıyız. Ruhsat sahibinin eksiklikleri varsa tamamlayalım. Yeni istasyon yaparak kıt kaynakların hovardaca kullanılmasına müsaade etmeyelim" dedi.

Meclis toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu başkanlığında yapıldı. Yoklama ve açılışın ardından başlayan meclis, belediyenin Ağustos ayında aldığı kararların özetleriyle devam etti. Meclis, 26 gündem maddesinin görüşülmesiyle açıldı. Parti grup sözcüleri, geçtiğimiz ay yaşanan özel gün ve olaylar hakkında yorumlarını dile getirdi.

"Başkan Böcek taburcu olacak"

CHP Grup Sözcüsü Deniz Filiz, "Muhittin Böcek'in durumumun iyi olduğunu ve hastaneden taburcu olacağını öğrendik. Çok sevindik. Hastalıkla mücadele eden herkese sabır diliyorum, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tüm vatandaşlarımızı hem kendilerini, hem de sevdiklerini korumak için kurallara uymaya davet ediyorum. Diğer yandan Giresun'da yaşanan sel felaketinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" dedi. Filiz, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da kutladı.

"Şehitlerimiz var"

AK Parti Grup Sözcüsü Ali Çetin, "Yurdumuzun çeşitli yerlerinde şehit düşen güvenlik güçlerimize, vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Korona virüs salgını can almaya devam ediyor. Ülkemiz sağlık altyapısıyla virüsle canla başla mücadele ediyor. Bizlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına harfiyen uymalıyız" ifadelerini kullandı.

"Hastalarımıza acil şifalar diliyoruz"

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında çalışmaların devam ettiğini belirten MHP Sözcüsü Selçuk Senirli, "Muhittin Böcek, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve bazı meclis üyelerimizin test sonuçları maalesef pozitif çıkmıştır. Test sonucu pozitif çıkan ve bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

"Tesisin sayacı söküldü"

Ağustos ayı meclisinde söz alarak ilçesindeki sorunları dile getirip belediyeden cevap isteyen Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren, Eylül ayı meclisinde de söz alıp bazı açıklamalarda bulundu. Belediyenin sosyal tesislerinin sayacının söküldüğünü belirten Özeren, "Geçen hafta talihsiz bir olay yaşadık. Belediyemizin sosyal tesislerinin suyunun kesilmesi bırakın sayacı söküldü. Ben bunu sosyal medyada paylaştım. Vatandaşlar ciddi şekilde tepki gösterdi. Avukatıma söyledim, bildiğim kadarıyla bu durum hukuksuz. Ama ben yargıyla uğraşmayacağım. Yaptığım araştırmada da maalesef ASAT yetkilisi birinin değil de, İyi Parti ilçe başkanının talimatıyla sayacın söküldüğünü öğrendim. Bu beni çok üzdü. Elbette o arkadaşın ismini vermeyeceğim, ekmeğiyle oynanmasını istemem. Daha sonra sebebini öğrenmek istedik. Çiçek ve çimen suladığımız için yukarıda içme suyu sıkıntısı çekilirken aşağıda çiçek ve çimen sulamanın doğru olmayacağını öğrendim" ifadelerini kullandı.

"Kıt kaynakların hovardaca kullanılmasına müsaade etmeyelim"

Aksu sınırları içerisindeki Altıntaş Mahallesinin 15338 ada 4 parselin bir kısmının 'Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı'na dönüştürülmesi maddesine, AK Parti ve MHP grubundan red oyu verildi. MHP Grup Sözcüsü Selçuk Senirli, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Akaryakıtlarla ilgili bilgi vermek istiyorum. Antalya'daki ruhsatlı akaryakıt sayısı 422, İzmir'de 460, Ankara'da 558, İstanbul'da 744'tür. Antalya'nın 2019 yılı akaryakıt tüketimi 826 milyon 487 bin 162, İzmir'in 1 milyar 344 milyon 383 bin 073 litre, İstanbul'un 4 milyar 168 milyon 543 bin 285 litre. Biz meclis eliyle bu memlekete ihanet ediyoruz. Bunun başka bir izahı yok. Bu istasyondan gelen para bu memleketin insanlarının parası. Ranta kullanmamalıyız. Ruhsat sahibinin eksiklikleri varsa tamamlayalım. Yeni istasyon yaparak kıt kaynakların hovardaca kullanılmasına müsaade etmeyelim. Ciddi ihtiyaç varsa tamam ama memleket için faydalı mı gözden geçirelim" diye konuştu. - ANTALYA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 17:01 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı - Son Dakika

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