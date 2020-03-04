Büyükşehir Belediyesi fırınları denetliyor - Son Dakika
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Büyükşehir Belediyesi fırınları denetliyor

6 saat önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve temiz gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla kent genelinde başlattığı fırın denetimlerini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi fırınları denetliyor, System.String[]

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve temiz gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla kent genelinde başlattığı fırın denetimlerini sürdürüyor.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşların sağlıklı temiz ve kaliteli gıdaya ulaşımını sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Zabıta Daire Başkanlığı, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Bağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Bağlar ilçesindeki fırınları denetleyerek ekmeklerin sağlığa uygun bir ortamda üretilip üretilmediğini, genel temizlik koşullarını gramajları standartlara uygun olup olmadığı ve fiyat tarifelerini kontrol etti. Periyodik olarak yürütülen denetimlerde eksikler için durum tespit tutanağı tutan ekipler, şartlara uymayan iş yerlerine cezai işlem uyguladı. Bağlar'da denetimlerin tamamlanmasının ardından ekipler, denetimlerine Kayapınar ve Sur ilçelerinde devam edecek.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, halk sağlığını korumak amacıyla ekiplerimiz tarafından denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü belirtilerek, olumsuz durumlarla karşılaşan vatandaşların ALO 153 şikayet hattına bildirmeleri istenildiği belirtildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanlığı, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:04 Kaynak: İHA
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