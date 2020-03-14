Büyükşehir Belediyesi fırsatçılara göz açtırmıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesi fırsatçılara göz açtırmıyor - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi fırsatçılara göz açtırmıyor

6 saat önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, yayılan salgın hastalıklar nedeniyle kentte yaşanacak haksız fiyat artışlarının önüne geçmek için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi fırsatçılara göz açtırmıyor, System.String[]

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, yayılan salgın hastalıklar nedeniyle kentte yaşanacak haksız fiyat artışlarının önüne geçmek için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, dünya genelinde yayılan ve Türkiye'de de görülen koronavirüs başta olmak üzere salgın hastalıklar nedeniyle yaşanacak haksız fiyat artışlarının önüne geçmek için denetimlerini sıklaştırdı. Ecza depoları, eczaneler, sebze ve meyve hali, süper marketler, marketler ile gıda ve temizlik ürünleri satan tüm işyerlerinde denetim gerçekleştiren ekipler, kurallara uymayan işyerleri sahiplerine durum tespit tutanağı tutarak uyarılarda bulundu. Zabıta ekipleri, İl Ticaret Müdürlüğü ve maliye ekipleri ile kentte bulunan ecza depoları ve eczanelerde yaptıkları denetimlerde son dönemde artan hijyen malzemelerinin fiyatlarını inceledi. İş yeri sahiplerini haksız fiyat artışına karşı uyaran ekipler, kurallara uymayan iş yerlerine tutanak tuttu. Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri Bağlar ilçesinde bulunan sebze ve meyve halinde de fiyat denetimi yaptı. Yapılan denetimlerde 20 işyeri sahibi uyarılırken 4 iş yerine ise haksız fiyat artışından dolayı durum tespit tutanağı tutuldu. Ekipler, ayrıca hal çıkış kapısında çıkış yapan araçları da denetleyerek esnafların ürünleri alış ve satış faturalarını kontrol etti.


Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, haksız fiyat artışlarının önüne geçmek için tüm ekiplerin seferber edildiği belirtilerek, olumsuz durumlarla karşılaşan vatandaşların durumu ALO 153 şikayet hattına bildirmeleri istendi. Açıklamada ayrıca Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin denetimlerini aralıksız sürdüreceği belirtildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanlığı, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 04:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Koca, "Virüs taraması yapıyoruz" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1441'e yükseldi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere koronavirüs uyarısı: Çocuklar için tramvaya dönüşmesin Uzman isimden, "Koronavirüs sıcak havalarda yok olacak" iddiasını çürütecek sözler

Son Dakika Haberleri
22:16 Kızılırmak'ta mahsur kalan 3 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı
22:15 Konyaspor'dan 'gol' göndermesi
22:15 Marmarisli turizmci eğitime destek için dünyanın en tehlikeli sularında kulaç attı
22:12 Üçüncü kat penceresinden düşen Güneş, ağır yaralandı
22:11 Beşiktaş derbisi öncesinde statta koronavirüs salgını için tedbirler alındı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 22:25:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir Belediyesi fırsatçılara göz açtırmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]