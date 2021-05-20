Büyükşehir Belediyesi, futbol müsabakaları düzenledi - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi, futbol müsabakaları düzenledi

20.05.2021 10:41
Büyükşehir Belediyesi, futbol müsabakaları düzenledi, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında genç futbolcular ve antrenörler arasında dostluk müsabakaları düzenledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında genç futbolcular ve antrenörler arasında dostluk müsabakaları düzenledi. Dostluk müsabakalarında 19 Mayıs coşkusu sahalara yansıdı.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesinin koordinesinde gerçekleştirilen ve Macit Özcan Spor Tesislerinde yapılan futbol müsabakalarının başlama vuruşunu Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel yaptı.

19 Mayıs'a özel yapılması planlanan ve daha öncesinde başvuruları alınan turnuvanın pandemiden dolayı iptal edilmesi ile kutlamalar dostluk müsabakaları şeklinde gerçekleştirildi. Yapılması planlanan turnuvaya katılım gösteren 19 takımın antrenörleri ve genç futbolcuları arasından seçilen oyuncular, toplam 3 müsabaka şeklinde gerçekleştirilen maçlarda sahaya inerek şenlik havasında geçen bir oyun sergiledi.

"Müsabakalar şenlik havasında gerçekleşti"

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesinde futbol antrenörü olarak görev yapan Turhan Aktarla, şenlik havasında gerçekleştirilen dostluk müsabakalarını değerlendirerek, "Biz bu turnuvayı yapamamıştık. Yapmayı planladığımız turnuvaya başvuruda bulunan 19 kulübümüz vardı. 19 Mayıs olması dolayısıyla bu kulüplerimize bir ricada bulunduk. Her kulüpten 3 oyuncuyu biz burada misafir etmek istedik. Onlar da sağ olsunlar kabul ettiler. Gençlerimiz burada müsabakada karşılaşırken, teknik adamlar da kendi aralarında bir gösteri maçı yaptı. Keyifli, şenlik havasında gerçekleşti" dedi.

"Böyle bir organizasyon için başkanımıza teşekkür ediyoruz"

Uzun yıllar Türkiye profesyonel liglerinde top oynayan UEFA diplomalı antrenör Tarkan Özyılmaz da keyifli geçen maçın ardından yaptığı açıklamada, "Böyle bir organizasyon için Mersin Büyükşehir Belediyesine, başkanımıza, bütün spor birimlerine teşekkür ediyoruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Böyle güzel bir günü bizlere bahşettikleri için çok mutluyuz. Covid-19 dolayısıyla güzel bir şekilde kutlayamasak da Mersin Büyükşehir Belediyesinin yaptığı bu güzel organizasyonla antrenör arkadaşlarımızla birlikte bir müsabaka oynadık" diye konuştu.

"Güzel bir etkinlik oldu"

Gerçekleştirilen müsabakada 1 gol, bir de asist başarısı sağlayan 1925 Akdeniz Spor Kulübü Başkanı Yakup Altınışık ise "Pandemi nedeniyle hem sosyolojik hem travmatik açılardan gençlerin yaşadığı sıkıntıların hat safhada olduğu bir dönemde Mersin Büyükşehir Belediyesinin 19 Mayıs'a özel bir organizasyon yapması, hem biz spor adamları için hem de gençler için güzel bir etkinlik oldu. Umarım ilerleyen zamanlarda Mersin Büyükşehir Belediyesi buna benzer turnuvalar yapar" ifadelerini kullandı.

"Saygı çerçevesinde, sessiz ve sakin, güzel bir maç yaptık"

"Dostluk kazandı" diyerek söze başlayan Arpaçsakarlar Spor Kulübü oyuncusu Ahmet Ünal Benzer, "Biz zaten buraya Atatürk gençleri olarak geldik. Çok güzel bir maç çıkardık. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Saygı çerçevesinde, sessiz ve sakin, güzel bir maç yaptık. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'e çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Ormanspor oyuncusu Yasin Alan, "Bu tür etkinliklerden dolayı Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz, minnettarız. Pandemiden dolayı arkadaşlarımızla futbol oynayamıyorduk. Bu etkinlikte bir araya geldik. Gayet güzeldi. Dostluk havasında geçti" ifadelerini kullandı.

Akdeniz Gücü Spor Kulübü oyuncusu Umut Özhan ise duygularını, "Bizim için bu müsabakalar güzel oldu. Farklılık oldu. Kendi arkadaşlarımızla kaynaştık. Güzeldi, eğlenceliydi. Hepimizin kalbinde özel bir gün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" sözleriyle ifade etti. - MERSİN

Büyükşehir Belediyesi, futbol müsabakaları düzenledi
Büyükşehir Belediyesi, futbol müsabakaları düzenledi
Büyükşehir Belediyesi, futbol müsabakaları düzenledi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Büyükşehir Belediyesi, futbol müsabakaları düzenledi - Son Dakika Spor


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