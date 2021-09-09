Yeşiltepe Ampute Futbol sahasında birbirinden çekişmeli geçen maçlar sonrasında 6 Ağustos Cuma günü Baro-TCDD 5-1, Akif Çelik Vefa Takımı-Çevre Şehircilik 8-0, İl Sağlık-SGK 2-0, Diyanet- Yeşilyurt Belediyesi 5-1 mağlup etti.
4 gurupta toplam 24 takımın katıldığı Futbol Turnuvası, 7 Ağustos Cumartesi günü oynanan maçların skorları Valilik Göç İdaresi- İŞKUR 8-1, MEB-Defterdarlık 9-0, Basın-DDY 3-1 ve Adliye-Tarım İl Müdürlüğü 5-3 mağlup etti. Turnuva Pazartesi yapılacak olan maçlar ile devam edecek.
Kaynak: Bültenler
Son Dakika › Güncel › Malatya Büyükşehir Belediyesi Futbol Turnuvası devam ediyor - Son Dakika