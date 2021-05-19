Büyükşehir Belediyesi, gençlere desteğe devam ediyor - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği hizmet ve projelerle gençlerin yanında olmaya, hem eğitim hem de sosyal hayatlarına destek vermeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, gençler için hayata geçirdiği ücretsiz üniversite hazırlık kursları, öğrenim yardımları, ucuz ulaşım, birbirinden farklı spor branşlarının olduğu kurslar, Merci Öğrenci Danışma Merkezi, Çamaşır Kafe, okuma salonları gibi hizmetleri ile gençlerin yanında olmaya devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, birbirinden farklı spor branşlarında verdiği kurslarla binlerce gence spor alışkanlığı kazandırıyor, yeteneklerini keşfetmelerini sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Gençlik ve Spor Kulübünde hentbol, basketbol, tekvando, atletizm, bocce, voleybol, futbol, atıcılık, jimnastik, güreş, okçuluk, su topu, tenis, yüzme, boks, satranç ve eskrim gibi 22 farklı branşta 800'ün üzerinde gence eğitim veriliyor. Büyükşehir'in verdiği eğitimlerle gençler ilgi duydukları alanda eğitim alma fırsatı bulurken, kendilerini ve yeteneklerini keşfetme olanağı yakalıyor. Gençlerin sosyalleşmesini de sağlayan kurslar sayesinde geleceğin başarılı sporcuları yetişiyor.

Kır Çiçekleri projesiyle kız çocukları sporcu oluyor

Başkan Vahap Seçer'in kız çocuklarına ve spora verdiği önemle ortaya çıkan ve Türkiye'de belediyeler arasında ilk olan 'Kır Çiçekleri' projesi ile kırsal bölgelerdeki kız çocukları sporcu olarak yetişecek. Öğrenciler, kendileri için Macit Özcan Spor Tesislerinde hazırlanan yurtta kalıyor. Üniversite giriş sınavına kadar Büyükşehir'in güvencesinde olacak olan 'Kır Çiçekleri', yetenekleri doğrultusunda antrenörler eşliğinde spor antrenmanları yapıyor. Başkan Seçer'in "Benim kız çocuklarım" dediği sporcu kızlar, aldıkları eğitimle katıldıkları spor etkinliklerinde başarılar kazanmaya ve ilklere girmeye başladı. Pandemi nedeniyle eğitimlerine bir süre ara verilen sporcular, koşulların normalleşmesiyle birlikte yeniden ikinci evlerine kavuşacak.

Ücretsiz üniversite kurslarıyla gençlere destek

Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz, Tarsus, Anamur, Gülnar, Silifke, Mut, Erdemli, Bozyazı ve Aydıncık olmak üzere 9 ilçede açtığı Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri ile 4 bin 64 öğrenciyi üniversiteye hazırlıyor. Yenice'deki LGS hazırlık merkezinde de öğrenciler eğitim alıyor. Dar gelirli ailelerin çocuklarının eğitim aldığı kurs merkezlerinde öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği sağlanıyor. Hem yüz yüze eğitim ortamında hem de pandemi nedeniyle uzaktan eğitim ortamında ciddi bir başarı yakalayan kurs merkezleri, öğrencilere kitap ve kaynak desteği de sağlıyor. Sınava hazırlanan öğrencilerin pandemi sürecinden mümkün olduğunca az etkilenmeleri için rehberlik desteği de verilen kurs merkezlerinde, psikososyal açıdan da destek sağlanıyor. Büyükşehir'in kurs merkezlerinde alanında uzman 227 öğretmenden ders alan öğrencilerden bin 350'si geçen yıl tercih ettikleri ve hayal ettikleri üniversiteleri kazandı.

Merci Öğrenci Danışma Merkezi

Büyükşehir Belediyesinin öğrenciler için bir diğer hizmeti de "Merci Öğrenci Danışma Merkezi". Öğrencilere yönelik rehberlik ve psikolojik destek hizmeti veren "Merci Öğrenci Danışma Merkezi", eğitime yönelik geliştirdiği çok kapsamlı hizmet içeriği ile tüm Mersinli öğrencilerin yanında yer alıyor. Öğrencilerin gelecek planlamalarında destek veren rehberlik hizmetinin yanı sıra psikolojik desteğin de verildiği merkezde, öğrencilerin sınav kaygısının bedensel etkilerini en aza indirmek için streslerini atıp spor yapabilecekleri yoga ve pilates odaları da bulunuyor. Bu hizmetlerin yanı sıra sınav kaygısını hafifletmek için ince motor becerilerini kullanmayı artıracak sosyal etkinlik atölyeleri de merkezde yer alıyor.

Kütüphane ve okuma salonları gençlerin hizmetinde

Kongre ve Sergi Sarayında bünyesindeki binlerce kitapla hizmet veren Merkez Kütüphane, gençlerin okuma alışkanlığı kazanmasına olanak sağlıyor. Ücretsiz hizmet veren kütüphanede, gençler acık havada derslerini çalışıp, kitaplarını okuyabiliyor, ücretsiz Wi-Fi hizmetinden de faydalanabiliyor.

Marina'nın karşısında yer alan okuma salonu ile kısa süre önce ruhuna uygun bir şekilde hizmet vermeye başlayan Silifke Gazi Çiftliği'ndeki okuma salonu da gençlere eğitim konusunda hizmet veren diğer noktaları oluşturuyor.

Eğitim yardımı ile gençlerin bütçesi rahatlıyor

Büyükşehir Belediyesi, devlet üniversitelerinin 4 yıllık bir bölümünü ve özel bir üniversiteyi yüzde 100 bursla kazanan gençlere ilk yıl için sağladığı bin 400 TL'lik eğitim yardımı ile öğrencilerin bütçesini önemli ölçüde rahatlatıyor. Başkan Seçer'in önerileri ile 2019 yılında bin 200 TL'ye, ardından da bin 400 TL'ye çıkarılan öğrenim yardımından 6 bin 479 öğrenci yararlanıyor.

Gençlerin çorbası da kitabı da Büyükşehir'den

Büyükşehir Belediyesinin gençlere desteği öğrenim yardımı ile sınırlı kalmıyor. Mersin Üniversitesi ve Tarsus Üniversitesinde eğitim gören öğrencilerin hayatını kolaylaştıracak bazı uygulamaları da hayata geçiren belediye, bu üniversitelerde okuyan gençlere haftanın 5 günü sabahları çorba ikramında bulunuyor. Çamaşır Kafe ile gençler, ücretsiz olarak hem çamaşırlarını yıkama hem çay içme hem de mini kütüphane hizmetiyle kitap okuma fırsatı buluyor. Pandemi nedeniyle bir süre ara verilen bu hizmetler, koşulların normalleşmesiyle birlikte tekrar faaliyete girecek.

Büyükşehir'in öğrencilere yönelik bir diğer desteği de ucuz ulaşım. Başkan Seçer, daha önce öğrencilere 1,25 TL olan ulaşım ücretini 1 TL'ye indirmiş ve görev süresi boyunca bu tutarın değişmeyeceğini açıklamıştı. 1 TL'lik ulaşım ücreti öğrencilerin bütçesine önemli katkı sağlıyor.

Özel gereksinimli gençler Büyükşehir'e emanet

Büyükşehir Belediyesi Toroslar'da bulunan Engelsiz Yaşam Merkezinde özel gereksinimli gençlere yönelik etkinlikler düzenliyor. Düzenlenen etkinliklerle özel gençler de sosyal hayata katılıyor. Atla terapi, duyu bütünleme terapisi, el işi ve spor etkinlikleriyle zihinsel, bedensel engelli, down sendromlu ve otistik çocukların ve gençlerin gelişimine katkı sunuluyor. Böylece özel gereksinimli gençler eve kapanmak yerine hem sosyalleşiyor hem eğlenceli zaman geçiriyor hem de el işi etkinlikleri ile yeteneklerini ortaya koyuyor. - MERSİN