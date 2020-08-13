Büyükşehir Belediyesi gençlik kampı, yaşlı vatandaşları ağırladı - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi gençlik kampı, yaşlı vatandaşları ağırladı

Toplumun tüm kesimlerinin sosyalleşmesi, özellikle pandemi nedeniyle yaşanan psikolojik sorunların asgariye indirilmesi için projeler geliştiren Mersin Büyükşehir Belediyesi, bunlara bir yenisini daha ekledi.

Büyükşehir Belediyesi gençlik kampı, yaşlı vatandaşları ağırladı, System.String[]

Toplumun tüm kesimlerinin sosyalleşmesi, özellikle pandemi nedeniyle yaşanan psikolojik sorunların asgariye indirilmesi için projeler geliştiren Mersin Büyükşehir Belediyesi, bunlara bir yenisini daha ekledi.

Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yaşlı Destek Hizmetleri ve Alzheimer ve Demans Hasta ile Hasta Yakınları Buluşma Merkezi'nden hizmet alan yaş almış vatandaşlar, yalnızlıklarının paylaşılması ve güvenli şekilde sosyalleşmelerinin sağlanması amacıyla Tarsus Gençlik Kampı'nda düzenlenen etkinliklere katıldı, bungalov evlerde misafir edildi. Eylül 2019'da faaliyete başlayan, kimsesiz olan veya yalnız yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlara hizmet veren Mersin Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Hizmetleri Birimi'ne kayıtlı 230 yaş almış vatandaş, günlük telefonla aranarak, sosyal destek ve danışma hizmeti görüyor. Çalışma ile yaş almış vatandaşlara manevi evlat olan Büyükşehir personeli, pandemi nedeniyle uzun süre evden çıkamamanın oluşturduğu etkileri atlatmaları amacıyla sağlık durumları elverişli olan 25 vatandaşı ve bazılarının yakınlarını Tarsus Gençlik Kampı'nda misafir etti.

Mersin'den alınarak hijyen kurallarına uygun şekilde toplu taşıma aracıyla Tarsus Gençlik Kampı'na götürülen yaşlı bireyler, önce bungalov evlerde kendileri için özel olarak hazırlanan odalara yerleştirildi. Ardından kampı gezen misafirlere yönelik olarak, doktor ve hemşireler tarafından "korona vitüsten korunma ve ev kazalarına" yönelik eğitim, psikolog tarafından "unutkanlık ve demans hastalığı" ile ilgili bilgilendirme eğitimi, "nöropsikolojik test uygulaması" ve zeka oyunları çalışması yapıldı.

İki gün süren etkinlik programı kapsamında ayrıca fizyoterapistler tarafından sabah sporu ve basit fiziksel egzersizler gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından özel olarak hazırlanan ortamda akşam yemeklerini yiyen misafirler için sanat müziği konseri düzenlenirken, etkinliğin renkli anlarından biri ise grup içinde yer alan Fatma Erman ve Ganime Arslan için sürpriz olarak hazırlanan doğum günü pastasının kesilmesi oldu. Büyükşehir'in Yaşlı Destek Hizmetinden faydalanan diğer vatandaşların da önümüzdeki günlerde yine gruplar halinde ağırlanması hedeflenen çalışmanın ilk etabına katılan vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdi. Büyükşehir tarafından her gün aranan ve kampta da misafir edilen 70 yaşındaki Emin Can, "Her gün arayan ve ihtiyaçlarımı soran Büyükşehir Belediyesi personeli, benim ailem oldu. Ben yurtdışında da kaldım ama böyle bir hizmeti ve güzelliği kentimizde yaşamak gerçekten bambaşka bir duygu, çok güzel. Kendimi cennette gibi hissettim. Bu etkinliği düzenleyenlere, bizlerle yakından ilgilenen tüm belediye çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Kampta kalan grup içinde yer alan 80 yaşındaki Hatice Şimşek de Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerini hatırlamasından ve böyle bir etkinlik düzenlemesinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, Başkan Vahap Seçer'e teşekkürlerini iletti.

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Yaşlı Destek Hizmetleri Birimi personelinden İsmail Güneş ise "Yaş almış vatandaşlarımızı her gün arıyoruz. Durumlarını soruyor ve kendileriyle ilgileniyoruz. Özellikle pandemi döneminde evden çıkamadıkları ve yalnız kaldıkları için bu projeyi hayata geçirdik. Sabah sporu, fizyoterapistler eşliğinde egzersiz çalışması, psikolojik destek, ev kazaları hakkında bilgilendirme çalışmaları ve değişik sosyal etkinliklerle onlara moral olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 12:31

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesi gençlik kampı, yaşlı vatandaşları ağırladı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a rest çekti: Oruç Reis'e saldırırsanız bunun bedelini ağır ödersiniz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 19. kuruluş yıldönümü programında konuşuyor ABD Başkanı Trump, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında barış anlaşmasının imzalandığını duyurdu Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı Son Dakika: Üniversitelerde eğitim 1 Ekim'den sonra başlayacak Hannover, Fenerbahçeli Tolgay Arslan için devreye girdi Son Dakika: CHP, "Bin günde memleket" hareketini başlatan Muharrem İnce'nin iddialarına madde madde yanıt verdi Alanyaspor, 3 transferi birden bitirip Fatih Aksoy, Davidson ve Ufuk Ceylan'ı kadrosuna kattı Diyarbakır'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak "Cumhurbaşkanı kim olsun" anketinde muhalefet seçmeninin tercihi Mansur Yavaş oldu Fenerbahçe ve Beşiktaş, Dorukhan-Ozan takası için görüşme halinde Kaza anında karşı yola fırlayan kişi, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü 4'ü çocuk 5 kişinin öldüğü yangın, tavuk kümesinde pürmüz yakılması sonucu çıkmış Jose Sosa, 17 Ağustos'a Türkiye'ye gelip Fenerbahçe'nin kampına katılacak Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada
Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları satış rekoru kırdı Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları satış rekoru kırdı         
14:37
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler         
14:36
Son Dakika: Usta oyuncu Meral Niron 83 yaşında hayatını kaybetti Son Dakika: Usta oyuncu Meral Niron 83 yaşında hayatını kaybetti         
14:17
Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacağı yeni platformun detayları belli oluyor Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacağı yeni platformun detayları belli oluyor         
14:04
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu         
14:03
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu         
13:52
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi         
13:38
Eğitim alarak estetisyen olan Ebru Polat, ünlü isimleri hedef aldı: Utanın biraz Eğitim alarak estetisyen olan Ebru Polat, ünlü isimleri hedef aldı: Utanın biraz         
13:36
93 yaşındaki korona hastasını kucağında taşıyan sağlıkçı: Gerekeni yaptım 93 yaşındaki korona hastasını kucağında taşıyan sağlıkçı: Gerekeni yaptım         
13:19
MHP Genel Başkanı Bahçeli, MHP Genel Başkanı Bahçeli, "BJK" plakalı aracını hediye etti         
13:19
İstanbul'da meydan muharebesi gibi kavga! Mahalle halkı birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü İstanbul'da meydan muharebesi gibi kavga! Mahalle halkı birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü         
13:15
Marketindeki sucuğu yiyen sokak kedisini tekmeledi, savunması duyanları çileden çıkardı Marketindeki sucuğu yiyen sokak kedisini tekmeledi, savunması duyanları çileden çıkardı         
12:57
Korkunç gecenin tek tanığı konuştu! Annesi ile kardeşini öldürdükten sonra intihara kalkışmış Korkunç gecenin tek tanığı konuştu! Annesi ile kardeşini öldürdükten sonra intihara kalkışmış         
12:54
Köyden şehre taşınmak isteyen eşine, gözünü kırpmadan ateş etti Köyden şehre taşınmak isteyen eşine, gözünü kırpmadan ateş etti         
12:19
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi         
12:18
Hem suçlu hem güçlü! Kaçak elektrik kullanmaktan ceza yiyen baba ve oğlu dehşet saçtı Hem suçlu hem güçlü! Kaçak elektrik kullanmaktan ceza yiyen baba ve oğlu dehşet saçtı         
12:17
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti         
11:19
Yarasalar çatıya yuva yaptı, binadakiler korona korkusu yaşıyor Yarasalar çatıya yuva yaptı, binadakiler korona korkusu yaşıyor         
11:15
Sevgilisi hamile olan Soner Sarıkabadayı, çocuğuna babasının adını koyacak Sevgilisi hamile olan Soner Sarıkabadayı, çocuğuna babasının adını koyacak         
11:12
Görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti Görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti         
10:59
Saba Tümer, sevmek istediği siyah kuğunun saldırısına uğradı Saba Tümer, sevmek istediği siyah kuğunun saldırısına uğradı         
10:36
Trump'ın duş ve sifon sıkıntısından sonra ABD'de yasa değişiyor Trump'ın duş ve sifon sıkıntısından sonra ABD'de yasa değişiyor         
10:33
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı         
10:07
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti         
09:17
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu         
08:53
Aynı restaurantı 10 gün içerisinde 3. kez taradılar Aynı restaurantı 10 gün içerisinde 3. kez taradılar         
08:48
Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı? Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı?         
08:36
Uzmanlar altın alacakları uyardı: Dalgalanma devam edebilir Uzmanlar altın alacakları uyardı: Dalgalanma devam edebilir         
08:35
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık         
08:13
Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi         
22:13
Hakkari'de hava destekli operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi Hakkari'de hava destekli operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi         
21:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2020 19:33:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir Belediyesi gençlik kampı, yaşlı vatandaşları ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei