Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi toplandı - Son Dakika

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Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi toplandı
6 saat önce
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisinin toplantısı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:24 Kaynak: AA
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisinin toplantısı yapıldı.
Meclis Başkanı Ramazan Eren başkanılığında gerçekleştirilen toplantıda, beş gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.
Toplantıda, meclis üyelerinin de görüşleri alınarak kurulan komisyonların üye seçimi yapıldı.
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