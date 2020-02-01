Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi toplandı - Son Dakika

Toplantıda, meclis üyelerinin de görüşleri alınarak kurulan komisyonların üye seçimi yapıldı.

Meclis Başkanı Ramazan Eren başkanılığında gerçekleştirilen toplantıda, beş gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

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