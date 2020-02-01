Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi toplandı - Son Dakika
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Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi toplandı

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisinin toplantısı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi toplandı, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisinin toplantısı yapıldı.

Meclis Başkanı Ramazan Eren başkanılığında gerçekleştirilen toplantıda, beş gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda, meclis üyelerinin de görüşleri alınarak kurulan komisyonların üye seçimi yapıldı.

Meclis Başkanı, Ramazan Eren, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:24 Kaynak: AA
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