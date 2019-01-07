Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri'nden Karla Mücadele Denetimi

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri'nden karla mücadele denetimi Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Refik Tuzcuoğlu, Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın Güvercinlik Tesisleri'nde bulunan Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek karla mücadele çalışmaları hakkında bilgi aldı...

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri'nden karla mücadele denetimi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Refik Tuzcuoğlu, Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın Güvercinlik Tesisleri'nde bulunan Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek karla mücadele çalışmaları hakkında bilgi aldı

Tuzcuoğlu:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak 7 gün ve 24 saat çalışmalarımıza devam ediyoruz"

"Ankara merkezde, 110 kar temizleme aracı ile 238 ekip karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor"

"Baraj havzalarındaki kar kalınlığı 50 santim oldu"



ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Refik Tuzcuoğlu, Fen Daire İşleri Daire Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezini ziyaret ederek karla mücadele çalışmaları hakkında bilgi aldı. Tuzcuoğlu, karla mücadele ekiplerinin Ankara Bulvarı'ndaki çalışmalarını da yerinde inceledi.

Güvercinlik Tesisleri'ndeki merkezi ziyaretinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Refik Tuzcuoğlu'na, Fen İşleri Daire Başkanı Vedat Üçpınar, Başkent genelinde gerçekleştirilen karla mücadele çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, 7 gün ve 24 saat esasına göre sahada hizmet verdiğini ifade eden Tuzcuoğlu, yoğun kar yağışına rağmen ekiplerin ana arterler başta olmak üzere cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

Fen İşleri Acil Koordinasyon Merkezi'nden Ankara'nın 160 noktasını takip ettiklerini belirten Tuzcuoğlu, şunları söyledi:

"Bütün kavşakları, bütün kritik noktaları, kar ve yağmurla ilgili süreçleri buradan takip ediyor ve anında müdahalede bulunuyoruz. Şuan itibariyle saha da ekiplerimiz çalışmalarını aksatmadan yürütüyor. Ankara merkezde 110 kar temizleme aracı ve 238 ekibimizle sahadayız."



"Baraj havzalarındaki kar kalınlığı 50 santim oldu"

Kar yağışının sevindirici bir yanının da içme suyu barajları doldurması olduğunu ifade eden Tuzcuoğlu, Çamlıdere Barajı'nın çevresindeki kar kalınlığının 50 santimetreyi aşmış olmasının da gelecekteki su kaynakları adına umut verici olduğuna dikkat çekerek, "Cenab-ı Hakka şükürler olsun ki çok güzel yağışlar alıyoruz. Barajlarımız dolacağı için su ile ilgili problemlerimiz kalmayacak" dedi.

Can ve mal güvenliği için özel araç sürücülerini de uyaran ve trafiğe çıkmadan önce araçlarına kar lastiği takmalarını isteyen Tuzcuoğlu, Ankaralıların Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarından memnun olduğunun altını çizdi. Tuzcuoğlu, "Ekiplerimizle beraber ana arterlerimizi ve sırasıyla diğer ara sokaklarımızı açmak için seferber olmuş vaziyetteyiz. İnşallah bu dinamizmi, bu hizmet heyecanını sonuna kadar devam ettireceğiz" diye konuştu. Ankara Bulvarı'nda ekiplere denetim

Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Refik Tuzcuoğlu, Afet Koordinasyon Merkezinde aldığı brifingin ardından Fen İşleri Daire Başkanlığı karla mücadele ekiplerinin çalıştığı alanları da gezerek, denetimleri yerinde sürdürdü.

Ankara Bulvarı'nda devam eden tuzlama ve karla mücadele çalışmalarını inceleyen ve ekiplere kolay gelsin dileğinde bulunan Tuzcuoğlu, şu bilgileri verdi:

"Ankara'da yoğun bir kar yağışı var. Kar küreme ve tuzlama ekiplerimiz 7/24 hiç durmadan çalışmalarını sürdürerek, ana arterlerin tamamını açık tutuyor. Ekiplerimiz çok başarılı bir performans sergiliyor. Bütün arkadaşlarımız büyük bir özveriyle çalışarak, Ankaralıların güvenli bir şekilde ana arterlerde istedikleri yere ulaşmalarını sağlıyor. Büyükşehir Belediyemizin 70 bin ton civarında yeterli tuz stoğu bulunuyor."

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