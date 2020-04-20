Büyükşehir Belediyesi, gıda yardımları kolilerini taşıtmak üzere nakliyecilerle anlaştı - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım projeleri ile hem ihtiyaç sahibi vatandaşlara hem de koronavirüs salgını nedeniyle iş kaybı yaşayan meslek gruplarına destek olmayı sürdürüyor.



Büyükşehir Belediyesi ile anlaşan nakliyeciler, BELSO Soğuk Hava Deposu'nda muhafaza edilen gıda yardım kolilerini kent genelinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacak.



İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Halit Özdilek, işleri aksayan nakliyecilere destek olmak istediklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Büyükşehir Belediyemizin dağıtacağı sosyal yardım kolilerinin hazırlıklarını tamamladık. İlk etapta Altındağ ilçemizde yaklaşık 30 bin koliyi dağıtmayı planlıyoruz. Belediyemiz ve nakliyecilere ait toplam 150 araç, 500 personel ve diğer tüm ekipmanlarımız ile hazırız. Bugün inşallah bir sıkıntı çıkmazsa Altındağ'da dağıtım işlemini tamamlayacağız. Bu hafta içerisinde de Sayın Başkanımızın talimatları üzerine 100 bin koliyi dağıtacağız. En geç önümüzdeki hafta ihtiyaç sahiplerinin sosyal yardım kolilerinin dağıtımını bitirmeyi planlıyoruz." - ANKARA