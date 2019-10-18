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Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesi gürültüsüz Başkent için TÜBİTAK ile çalışacak

Büyükşehir Belediyesi gürültüsüz Başkent için TÜBİTAK ile çalışacak

57 dakika önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) iş birliğinde uygulanacak gürültü eylem planı çerçevesinde gerekli görülen noktalara sessiz asfalt, gürültü bariyeri ya da yeşil bariyerler yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi gürültüsüz Başkent için TÜBİTAK ile çalışacak, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) iş birliğinde uygulanacak gürültü eylem planı çerçevesinde gerekli görülen noktalara sessiz asfalt, gürültü bariyeri ya da yeşil bariyerler yapılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) koordinasyonunda sürdürülecek "Ankara Gürültü Eylem Planı" için 21 Ekim Pazartesi protokol imzalanacak.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesince hazırlanan "Stratejik Gürültü Haritası" dikkate alınarak iki yıl boyunca kent genelinde incelemeler yapılacak.

Başkentte yaşayan vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması, gürültü kaynaklı sağlık sorunlarının önlenmesi ve huzurlu bir kent zemininin oluşturulması amacıyla "Gürültü Eylem Planı"nın şehrin tamamına uygulanabilmesi için çalışılacak.

"Daha Sağlıklı Bir Başkent için Sessizlik" ve "Sessizliğin Sesi Başkente Çeker Sizi" sloganlarıyla yürütülecek çalışmalarda uzmanlar, sahadaki ölçümlerle gürültüden etkilenen nüfusu ve gürültü sınır aşım noktalarını belirleyecek.

"Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği" kapsamında, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Gürültü Eylem Planı" güncellenecek.

Gürültü kirliliğinin ve yoğunluğunun yaşandığı bölgelerdeki ölçümlerin yanı sıra anketler aracılığıyla vatandaşların görüşü alınacak. Çalışma sonunda gerekli görülen noktalara sessiz asfalt, gürültü bariyeri ya da yeşil bariyerler yerleştirilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:30 Kaynak: AA
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