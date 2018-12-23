Büyükşehir Belediyesi Halk Sağlığı İçin Çalıştı

Trabzon
Büyükşehir Belediyesince kentte halk sağlığının korunması için il genelinde haşere ile mücadele ve hayvanların aşılınması çalışmaları yapıldığı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kırsal Hizmetler Dairesi tarafından 2014-2018 yılları arasında 55 bin 941 noktada bit, pire, fare, hamam böceği, akrep ve kırkayak mücadelesi için ilaçlama yapıldığı, 124 bin 932 noktada ise sivrisinek ve karasinek larva mücadelesi gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada belediye ekipleri tarafından aynı dönemde 3 bin 435 köpeğin kısırlaştırıldığı, 4 bin 43 köpeğin aşılandığı, bin 714 köpeğin sahiplendirildi, 6 bin 151 köpeğin tedavi edildiği, bin 457 köpeğin ise tedavilerinin ardından yasa ve yönetmeliklere göre şekilde doğal ortama geri bırakıldığı ifade edildi.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu
, il genelinde ivedilikle icra ettikleri bu çalışmaların halk sağlığı için ciddi şekilde önem taşıdığına dikkat çekti. Türkiye
'nin en modern hayvan bakımevini Trabzon'a kazandırdıklarına işaret eden Gümrükçüoğlu, şunları kaydetti:
"Bu tesisimiz şehrimize üst düzeyde hizmet vermektedir. Burada yapılan hizmetin önemi, Trabzon'umuza ne kadar doğru bir tesis kazandırdığımızı ortaya koymaktadır. İl genelindeki haşere mücadele çalışmalarımız özellikle yaz aylarında yoğunlukla gerçekleştirilmektedir. Mart 2014'ten itibaren bu konuda yoğun çalışmalar gerçekleştirdik. Hemşehrilerimiz her türlü ilaçlama gereksinimi için 888 61 01 nolu Haşere İhbar Hattı'nı arayarak talepte bulunabilirler. Gerekli çalışmalar kısa sürede yerine getirilmektedir."