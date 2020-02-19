Büyükşehir Belediyesi hasta yakınlarını misafir ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesi hasta yakınlarını misafir ediyor - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi hasta yakınlarını misafir ediyor

6 saat önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yaşanan olumsuz hava şartlarından dolayı Dicle Üniversitesi Hastaneleri, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi ve Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki hasta yakınlarını ziyaret ederek Büyükşehir Belediyesi Misafirhanesi'ne davet etti.

Büyükşehir Belediyesi hasta yakınlarını misafir ediyor, System.String[]

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yaşanan olumsuz hava şartlarından dolayı Dicle Üniversitesi Hastaneleri, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi ve Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki hasta yakınlarını ziyaret ederek Büyükşehir Belediyesi Misafirhanesi'ne davet etti.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin tedavi amacıyla farklı kentlerden gelen hasta ve hasta yakınlarının konaklama sorunu yaşamaması için oluşturduğu misafirhane hizmet vermeye devam ediyor. Yaşanan olumsuz hava şartlarından dolayı Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatıyla Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından Dicle Üniversitesi Hastaneleri, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi ve Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hastaların yakınları ziyaret edilerek ücretsiz konaklama hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi Misafirhanesi'ne davet edildi. Üzerinde misafirhanenin adresi ve iletişim bilgilerinin yer aldığı broşürler ve kartvizitleri hastane önünde bekleyen vatandaşlara dağıtan yetkililer, hastanenin duyuru panolarına bilgilendirici afişler astı.


Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren 136 oda ve 391 yataklı misafirhanenin her odasında mini buzdolabı, televizyon, saç kurutma makinesi, havlu ve kişisel bakım malzemeleri bulunuyor. Hasta yakınlarına, kahvaltı, revir hizmetleri, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, çamaşırhane, ütü, hizmetlerinin tümü ücretsiz olarak sunuluyor. Bu hizmetlerin dışında hasta yakınlarının hastane ortamından uzaklaşmalarını sağlamak amacıyla farklı günlerde moral geceleri ve çeşitli sosyal etkinlikler de düzenleniyor. - DİYARBAKIR

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dicle Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Yeniden gözaltına alınan Osman Kavala tutuklandı
Teröristbaşı Bahoz Erdal'ın koruması teslim oldu Askeri sevkiyat devam ediyor! TSK konvoyu, Cabal el Zaviye'de görüntülendi Morgda cenazeler karıştı, mezar açıldı

Son Dakika Haberleri
23:21 2012'de hayatını kaybeden Whitney Houston'un hologramı, konser turnesine çıkıyor
22:54 Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu'nun 8 yıllık ilişkisi sona erdi
22:17 Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı, sosyal medyada kendisine laf atan takipçisine yanıt verdi
22:02 Mahkeme, ünlü oyuncu Berk Oktay'ın boşandığı eşi Merve Şarapçıoğlu'nun tazminat ve nafaka talebini reddetti
21:13 Oğulcan Engin ve ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun aşkı film galasında belgelendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 23:31:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir Belediyesi hasta yakınlarını misafir ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]