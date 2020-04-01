Büyükşehir Belediyesi hastanelerde maske dağıttı - Son Dakika

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Büyükşehir Belediyesi hastanelerde maske dağıttı
6 saat önce
Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesi ve toplum sağlığının korunması için hastanelerdeki personel ve vatandaşlara maske dağıttı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesi ve toplum sağlığının korunması için hastanelerdeki personel ve vatandaşlara maske dağıttı.
Şehir Hastanesi, Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Hastanesi ve Kayseri Devlet Hastanesi'ne giden zabıta ekipleri, hastanelerde görev yapan sağlık personeli ile vatandaşlara maske dağıttı.
Özellikle hasta olan vatandaşların kendi sağlıkları ve toplum sağlığı için maske takmaları gerektiği yönünde uyarılarda bulunan zabıta ekipleri, dağıttıkları maskelerle vatandaşların bu ihtiyacını giderdi.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 02:22 Kaynak: AA
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