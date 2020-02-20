Büyükşehir Belediyesi hastanelerdeki kantinleri denetliyor - Son Dakika
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Büyükşehir Belediyesi hastanelerdeki kantinleri denetliyor

6 saat önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak ve haksız rekabet ile kazancın önüne geçmek amacıyla hastanelerdeki kantinlerde denetim gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesi hastanelerdeki kantinleri denetliyor, System.String[]

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak ve haksız rekabet ile kazancın önüne geçmek amacıyla hastanelerdeki kantinlerde denetim gerçekleştiriyor.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine İl Ticaret Müdürlüğü, Vergi Daire Başkanlığı ile Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ekipleriyle birlikte halk sağlığını korumak ve haksız rekabet ve kazancın önüne geçmek amacıyla kentte bulunan hastanelerdeki lokanta ve kafelerde denetimlere başladı. Dicle Üniversitesi kampüsünde bulunan hastanelerde başlatılan çalışmalarda ekipler iş yerlerinde ruhsat, vergi levhası, fiyat tarifesi, oda kaydı ve ürünlerin son kullanma tarihlerini inceledi. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, vatandaşlardan gelen şikayet ve taleplerin titizlikle değerlendirildiği belirtilerek, esnaflarımızın yasal prosedürlere uymalarını istediklerini kaydetti. Vatandaşlar, "Yasalara uyan vergisini ödeyen esnafımızın mağdur edilmesini önlemek için çalışmalarımız ve denetimlerimiz sürecek" dedi.


Denetim ve incelemelere geniş kapsamlı olarak her alanda devam edileceğinin vurgulandığı açıklamada, esnafın ve vatandaşların duyarlı olmaları istenildi. Açıklamada üniversite hastanelerinde başlatılan çalışmaların kentte bulunan devlet ve özel hastanelerde de yapılacağı bildirildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:35 Kaynak: İHA
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