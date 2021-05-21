Büyükşehir Belediyesi HİS Göletlerini onarmaya devam ediyor - Son Dakika

Tarım, hayvancılık ve üretim faaliyetlerini desteklemek adına üreticilerin her zaman yanında olduğunu gösteren Manisa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede çalışmalarına devam ediyor.

Mahalle muhtarından gelen talep üzerine, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Gördes ilçesine bağlı Salur Mahallesi'nde bulunan ve aşırı yağışlar nedeniyle hasar gören hayvan içme suyu göletinde onarım çalışması başlattı. Hem mahallede üretimi yapılan hayvanların hem de yaban hayvanlarının faydalanacağı göletin onarımının kısa sürede tamamlanarak üreticilerin hizmetine sunulacağı belirtildi.