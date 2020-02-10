Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi aileye yardım eli uzattı - Son Dakika
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Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi aileye yardım eli uzattı

7 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kapısı olmayan evde yaşayan ailenin evinde bakım ve onarım çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi aileye yardım eli uzattı, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kapısı olmayan evde yaşayan ailenin evinde bakım ve onarım çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, yerel basında kapısız evde yaşayan aileyle ilgili haberin yayınlanması üzerine, Kepez ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ndeki Toğa ailesine ulaşıldı.

Evin girişine battaniye asarak soğuktan korunmaya çalışan 4 çocuklu Toğa çiftinin evinde, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Toplum Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi.

Ekipler tarafından evin iki odası ve girişine yeni kapıların montajı yapıldı, odalar boyandı ve elektrik tesisatı yenilendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen anne Gülfidan Toğa, evlerinin dış kapısı olmadığı için çocukları ve kendilerinin korku içinde yaşadığını belirterek, "Kapımız olmadığı için soğuktan korunmak için battaniye örtüyordum ama bu kış soğuğunda evimiz ısınmıyor, çocuklarım üşüyor hastalanıyor. Eşim kağıt topluyor, geçim sıkıntısı yaşıyoruz. Kiramızı, elektrik ve su faturalarını ödeyemiyoruz. Büyükşehir Belediyesinden Allah razı olsun, bu soğukta kışta bize sahip çıktı. Kapımız takıldı evimiz ısınacak, çocuklarımız evin içinde rahat güvenli olacak." ifadelerini kullandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Fatih Mahallesi, Kepez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:20 Kaynak: AA
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