Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahiplerine gıda kolilerini ulaştırmaya devam ediyor - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatıyla Vefa Sosyal Destek Grupları koordinasyonunda ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardım kolileri dağıtmaya devam ediyor.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatıyla başlatılan gıda yardımlarını ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırmaya devam ediyor. Vefa Sosyal Destek Grupları koordinasyonunda gerçekleşen gıda yardımı, tespit edilen ailelerin adreslerine teslim ediliyor. Gıda dağıtımını yapan ekipler, Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle içinde bayrak, kırtasiye malzemeleri, oyuncaklar, balon bulunan hediye paketlerini de çocuklara dağıttı. Hediye paketinde ayrıca Vali Güzeloğlu'nun çocukların bayramını kutladığı mektubu da yer aldı.



17 ilçede oluşturulan ekipler, 24 saat çalışma esasına dayalı olarak daha önce belirlenen adreslerde vatandaşlara içinde kuru fasulye, un, makarna, kırmızı mercimek, nohut, bulgur, pirinç, ay çiçek yağı, şeker ve salça bulunan 23 kilogramlık temel gıda ve içinde temizlik malzemelerinin bulunduğu kolileri dağıtıyor. Vatandaşlar temel gıda ve temizlik malzemelerini almak için Büyükşehir Belediyesinin çağrı hattı ALO 153 ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na ait telefon numaralarını arayarak taleplerini iletebilecekleri belirtildi. - DİYARBAKIR