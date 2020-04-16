Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek dağıtıyor - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin koronavirüsle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Büyükşehirden yapılan açıklamada, hijyenik standartlarda hazırlanan sıcak yemeklerin ihtiyaç sahibi 800 vatandaşa günde iki öğün ulaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, büyükşehir ekiplerinin dezenfekte ve bilgilendirme çalışmaları, gıda yardım kolisi dağıtımının yanı sıra ihtiyaç sahiplerine günlük sıcak yemek ulaştırmaya devam ettiği ifade edildi.

Ayrıca, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin koronavirüs ile mücadele kapsamında karantina altına alınan sokaklardaki vatandaşlara hijyen malzemesi kolisi ile vakitlerini değerlendirebilmelerine katkı sunacak kitapları bölgeye ulaştırdığı aktarıldı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından hazırlanan ve içerisinde yaklaşık bir ay yetecek temel hijyen malzemelerinin bulunduğu temizlik kolisinin dağıtıldığı belirtilen açıklamada, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından karantina sürecindeki vatandaşların vakitlerini güzel geçirebilmeleri için birçok kitap ulaştırıldığı bildirildi.