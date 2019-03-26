Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Anlaştı

6 bin 300 işçiye güzel haber

6 bin 300 işçiyi ve 01-01-2019-31-12-2020 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesiyle, çalışan personelin günlük brüt ve sosyal yardımları kapsayan giydirilmiş ücretlerinde ortalama yüzde 25 artış sağlandı. İmzalanan sözleşme ile ayrıca İZELMAN çalışanlarına ek sosyal yardımlar da verileceği bildirildi.