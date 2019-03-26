Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Anlaştı

Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Anlaştı

1 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZELMAN A.Ş. ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, arabuluculuk süresi bitiminden hemen sonra anlaşmayla sonuçlandı.

Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Anlaştı, System.String[]

6 bin 300 işçiye güzel haber

6 bin 300 işçiyi ve 01-01-2019-31-12-2020 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesiyle, çalışan personelin günlük brüt ve sosyal yardımları kapsayan giydirilmiş ücretlerinde ortalama yüzde 25 artış sağlandı. İmzalanan sözleşme ile ayrıca İZELMAN çalışanlarına ek sosyal yardımlar da verileceği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:25 Kaynak: Bültenler

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