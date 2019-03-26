Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediyesi ile Disk Anlaştı: 6 Bin 300 İşçiye İyi Haber

Büyükşehir Belediyesi ile Disk Anlaştı: 6 Bin 300 İşçiye İyi Haber

1 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZELMAN A.Ş. ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, arabuluculuk süresi bitiminden hemen sonra anlaşmayla sonuçlandı.

Büyükşehir Belediyesi ile Disk Anlaştı: 6 Bin 300 İşçiye İyi Haber, System.String[]
İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZELMAN A.Ş. ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, arabuluculuk süresi bitiminden hemen sonra anlaşmayla sonuçlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZELMAN A.Ş. ile DİSK Genel-İş Sendikası arasındaki iş görüşmelerinde anlaşma sağlanamamıştı. Arabuluculuk süresi de sona erince, yetkililer tekrar masaya oturdu ve anlaşma sağlandı.

6 bin 300 işçiyi ve 1 Ocak 2019-31 Aralık 2020 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesiyle, çalışan personelin günlük brüt ve sosyal yardımları kapsayan giydirilmiş ücretlerinde ortalama yüzde 25 artış sağlandı. İmzalanan sözleşme ile ayrıca İZELMAN çalışanlarına ek sosyal yardımlar da verileceği bildirildi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:31 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



6. Türkiye Altın Palmiye Ödülleri Sahiplerini Buldu Altın Palmiye Ödül Törenine Katılan Dünyaca Ünlü Şarkıcı Alexandra Stan, Transparan Kıyafetiyle Geceye Damga Vurdu Milli Eğitim Bakanlığı, Okullarda "Hami" Dönemini Başlattı Yakalanmamak İçin Estetik Yaptırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 13:52:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediyesi ile Disk Anlaştı: 6 Bin 300 İşçiye İyi Haber
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]