Büyükşehir Belediyesi ile Tapu ve Kadastro 11. Bölge Müdürlüğü arasında protokol imzalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesi ile Tapu ve Kadastro 11. Bölge Müdürlüğü arasında protokol imzalandı - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi ile Tapu ve Kadastro 11. Bölge Müdürlüğü arasında protokol imzalandı

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Tapu ve Kadastro 11. Bölge Müdürlüğü arasında web sisteminden tapu işlemleri kapsamında protokol imzalandı.

Büyükşehir Belediyesi ile Tapu ve Kadastro 11. Bölge Müdürlüğü arasında protokol imzalandı, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Tapu ve Kadastro 11. Bölge Müdürlüğü arasında web sisteminden tapu işlemleri kapsamında protokol imzalandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ile ilgili tapu sicil kayıtları üzerindeki belirtme ile şerhler konusundaki işlemlerin belediye tarafından web tapu üzerinden yapılmasına dair protokol, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile Tapu ve Kadastro 11. Bölge Müdürü Mustafa Çetinkaya'nın katılımıyla imzalandı.

Protokol kapsamında, web tapu sisteminden elektronik ortamda işlem yapılabilecek.

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kayseri'nin iki ilçesinde taşımalı eğitime kar tatili
Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 kişi yaralandı Türkiye'de en ucuz arsa bedeli Kayseri Serbest Bölgesi'nde Genç patron, iş yerinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
22:20 Gaziantep'te, 'kurtuluş' resepsiyonu - Son Dakika
22:20 Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Adana'da vatandaşlarımızın yaralarını saracağız" - Son Dakika
22:19 Yaralı at, duyarlı vatandaşın çabasıyla kurtarıldı - Son Dakika
22:16 Ahmet Erbaş: "Tanıtım kampanyasında 25 milyon kişiye ulaştık" - Son Dakika
22:16 Orman Bölge Müdürlüğü'nden 10 okula kedi, köpek evleri ve kuş yuvası - Son Dakika
21:33 Genç patron, iş yerinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika
20:42 Adana ve Kahramanmaraş'ta bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime ara verildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 22:26:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir Belediyesi ile Tapu ve Kadastro 11. Bölge Müdürlüğü arasında protokol imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]