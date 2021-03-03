Büyükşehir Belediyesi İmar AŞ'den ihale - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar A.Ş. Beydeğirmeni Mahallesi'nde depolama alanı arsası alanını ihaleye çıkardı. Buna göre mülkiyeti İmar A.Ş.'ye ait olan Beydeğirmeni Mahallesi'nde bulunan Depolama Alanı arsası satış ihalesi 18 Mart 2021 Perşembe günü yapılacak.

Kocasinan İlçesi, Beydeğirmeni Mahallesi'nde bulunan depolama alanı arsası alanı ihalesi saat 13.30'da kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek. İhalenin son müracaat tarihi 18 Mart Perşembe gününe kadar 13.30'a kadar devam edecek.

Konu ile ilgili ihale şartname ve ekleri www.imaras.com.tr, www.kayseri.bel.tr veya Kayseri Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Birimi'nden temin edilebilecek. - KAYSERİ