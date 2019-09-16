Büyükşehir Belediyesi İştirakler Dairesi Besi OSB'ye yönelik hizmetin startını verdi

DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkan Vekili Hikmet Güneş, Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyetine katılmaya yönelik meclis toplantısında görüşüleceği ve Besi OSB'nin sorunlarının çözümü konusunda yatırımcılarla bir araya geldi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkan Vekili Hikmet Güneş, Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyetine katılmaya yönelik çalışmalarını meclis toplantısında görüşülecek. Besi OSB'nin sorunlarının çözümü konusunda yatırımcılarla bir araya gelen Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkan Vekili Hikmet Güneş, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatlarıyla bu ay belediye meclisinin gündemine Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Müteşebbis heyetini katılma durumunu görüşeceklerini söyledi.

"Büyükşehir belediyesi olarak sıkıntıların çözümü konusunda yatırımcılara destek sunacağız"

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesinin Besi OSB'nin müteşebbis heyetine katılma süreci tamamlandığında büyükşehir belediyesi olarak kendileri oradaki mevcut sıkıntıların çözümüne yönelik kurumsal desteklerini yatırımcılara ve orada çalışan yatırımcılarına sunacaklarını belirten Başkan Vekili Güneş, sözlerine şöyle devam etti:

"Besi Organize Sanayi Bölgesi, Diyarbakır için önemli bir proje. 2007 yılında burası tüzel kişilik kazandıktan sonra 186 hektarda bu proje uygulanmaya başladı. Burada şuan 80 besi parseli, 3 adette sanayi parseli bulunmakta. Tarım ve Orman Bakanlığı buranın alt yapısıyla alakalı 22 milyon 200 bin Türk lirası para harcadı. Bizde bakanlığın ilgili kuruluşları olarak Tarım ve Kırsal Kalkındırmayı Destekleme Kurumu' da burada 53 adet besi işletmesi ve 1 adet kesimhanenin inşası noktasında hibe desteği sağladı. Bizim desteklediğimiz bu projelerin toplam yatırım tutarı 106,6 milyon Türk lirası. Verdiğimiz hibe tutarında 45,1 milyon Türk lirası tutarında bir hibe desteği sağladık. TKDK olarak. Aynı zamanda orada hayvan gübresinden biyogaz elde eden güzel bir tesisimizde bulunmakta. Bu tesisimiz hayvan gübresinden elektrik enerjisi elde etmekte. Tesisin şuan ki kapasitesi saate 2,4 megavat kapasitede bir elektrik üretimi söz konusu. İleriki süreçlerde bu kapasitenin artırılması söz konusu. Biz büyükşehir belediyesi olarak burada söylediğim mevcut yatırımların, bundan sonraki yapılacak tesislerin ihtiyaçları olan alt yapı olsun, üst yapı olsun bütün süreçlerde katkı sunacağız inşallah. Hayvancılık anlamında önemli bir proje, istihdam anlamında önemli bir katkı sunuyor. Tesisin yıllık besi kapasitesi 32 bin besi kapasitesi burada mevcut. Aynı zamanda burada elde edilen et kapasitesi 15 bin ton civarında. Buradaki yatırımların, tesislerin büyüklüğü yaklaşık 600 milyon Türk lirası civarında bir ekonomik büyüklüğe sahip. Yeni süreçte büyükşehir belediyesi buranın müteşebbis heyetine katıldığı zaman alt yapıyla alakalı, üst yapıyla alakalı bütün sorunların çözümünde biz katkı sunacağız. Valimizin talimatlarıyla biz bu süreci başlattık."

Toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.