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Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol takımı emin adımlarla yoluna devam ediyor
6 saat önce
Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol takımı emin adımlarla yoluna devam ediyorTürkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig 8. grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol takımı, Mardin Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol takımını 3-0 mağlup etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 03:05 Kaynak: İHA
Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol takımı emin adımlarla yoluna devam ediyor
Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig 8. grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol takımı, Mardin Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol takımını 3-0 mağlup etti. 2019-2020 Kadınlar Voleybol sezonun ilk maçından bu yana istikrarlı bir şekilde yoluna devam eden Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol takımı, geri de kalan 5 haftada 4 galibiyet 1 mağlubiyet aldı. Son olarak Fevzi Çakmak Ortaokulu Spor Salonunda Mardin Gençlik ve Spor Kulübünü 25-14, 25-14 ve 25-15 setleriyle 3-0 kazanan Van Büyükşehir Belediyesi Kadın voleybol takımı, 2. Lig 8. Grupta 1 maç eksiğiyle liderin 6 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor. - VAN
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