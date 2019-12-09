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Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımından bir galibiyet daha

6 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, evinde ağırladığı 73 Şırnak Belediyesi Voleybol Takımını 3-0'lık net skorla mağlup etti.

Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımından bir galibiyet daha, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, evinde ağırladığı 73 Şırnak Belediyesi Voleybol Takımını 3-0'lık net skorla mağlup etti.


Türkiye Voleybol 2. Ligi 8. Grupta mücadele eden Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, bu sezon iç sahada ve deplasmanlarda aldığı skorlarla yoluna doludizgin devam ediyor. Ligde bir maç eksikle liderin 6 puan gerisinde 3. sırada yer alan Van ekibi, 8. haftada Fevzi Çakmak İlkokulu spor salonunda 73 Şırnak Belediyesporu ağırladı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç'ın da tribünden takip ettiği karşılaşma, Van ekibinin 25-11, 25-6 ve 25-9 aldığı setlerle 3-0 sonuçlandı.


Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, maç öncesi teknik ekibin ve voleybolcuların yanına giderek yakalandıkları başarıdan dolayı tebrik etti.


Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, ligin 9. haftasında 15 Aralık Pazar günü Mardin'de Dinamik Gençlik Voleybol Takımı ile karşılaşacak. - VAN

voleybol, Van, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:21 Kaynak: İHA
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