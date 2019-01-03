Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Çalışmalarına Devam Ediyor

Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Çalışmalarına Devam Ediyor

1 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde etkili olan kar yağışına karşı gece gündüz çalışmalar yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Çalışmalarına Devam Ediyor, System.String[]

Kent merkezinde gece boyunca yağan kar'a karşı yol açma, kar küreme, tuzlama ve solisyon çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi sabahın ilk ışıkları ile birlikte çalışmalarını artırarak devam ettirdi.

Gece hastane yolları başta olmak üzere, altgeçitler, Turgut Özal Viyadüğü ve Üniversite içi'nde ekstra çalışmalar yapan Büyükşehir Belediyesi kritik noktalarda don olaylarına karşı solisyon çalışmaları yaptılar. Karagöz, Konak, Beydağı, Yavuz Selim, Kernek, Fırat, Gündüzbey, Cemal Gürsel, Yukarı Çöşnük, Çamurlu ve Yıldıztepe Mahalleleri ile vatandaşların sık kullandığı güzergahlarda, cadde ve sokaklarda çalışmalarını sık sık yapan Büyükşehir Belediyesi,ulaşımın rahat yapılmasını sağladı.

121 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Bölgelerde nöbet merkezleri oluşturan Büyükşehir Belediyesi yaşanabilecek aksaklıklara karşı tuz ve solisyon stoklarını da artırdı. Gün boyunca kaldırımların ve yaya üstgeçitlerinin temizliği yapıldı. Kent merkezindeki kar kalıntıları kaldırıldı.

İlçe ve kırsal bölgelerde de kar küreme ve yol açma çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, yağışların ardından kapanan 346 mahalle yolunu açma çalışmalarına ise devam ediyor. Şimdiye kadar 121 mahalle yolunu ulaşıma açan Büyükşehir Belediyesi bu çalışmalarını geceli-gündüzlü sürdürüyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler tipi ve fırtınaların yaşandığı bazı bölgelerde yol açma çalışmalarını güçlüklede olsa yapmaya devam ediyor. Gün içerisinde açılan yollar sık sık kapanıyor. Grup yollarını açık tutabilmek için gün içerisinde birçok defa çalışmalar yapılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:51 Kaynak: Bültenler

Malatya, Kar, Güncel
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