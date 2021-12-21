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Büyükşehir belediyesi karla mücadelede teyakkuza geçti - Son Dakika

Büyükşehir belediyesi karla mücadelede teyakkuza geçti

21.12.2021 10:29
Büyükşehir belediyesi karla mücadelede teyakkuza geçti

Başkent'te etkili olan kar yağışıyla birlikte Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, teyakkuza geçti.

Başkent'te etkili olan kar yağışıyla birlikte Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, teyakkuza geçti. Kış aylarına 153 bin ton tuz stoğu ile giren Büyükşehir Belediyesi, sahada 640 araç ve bin 493 personeli ile karla mücadelesini 7/24 sürdürüyor.

Ankara'da etkili olan kar yağışıyla birlikte buzlanma riskine karşı günlük hayatın ve ulaşımın aksamaması için Büyükşehir Belediyesi ekipleri teyakkuza geçti.

Büyükşehir ekipleri, Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) koordinasyonunda merkez ve çevre ilçelerde karla mücadele çalışmalarını 7/24 esasına dayalı olarak sürdürüyor.

Kent genelinde 42 noktada toplam 153 bin ton tuz stoğu mevcut.

Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından Başkent genelinde buzlanma riski olan noktalarda tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

25 ilçede toplam 640 araç ve bin 493 personel sahada görevlendirilirken; Fen İşleri, Kent Estetiği, Çevre Koruma ve Kontrol ile İtfaiye Daire Başkanlıkları başta olmak üzere ASKİ ve ANFA Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, gün boyu yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemlerini artırdı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadelede kullanılmak üzere bu yıl için 153 bin ton tuz stoku yaparken, kar küreme araçları kent genelinde yer alan 42 tuz stok noktasından günlük tuz ihtiyaçlarını karşılıyor.

Vatandaşların ev ve işlerine araçlarıyla güvenli şekilde ulaşmalarını sağlamayı amaçladıklarını belirten kar küreme aracı şoförü Uğur Köksal, "Ankara'nın dört bir yanında karla mücadelemiz 7/24 devam ediyor" dedi.

Başkan Yavaş'tan mesai arkadaşlarına teşekkür mesajı

Başkent'te kar yağışıyla birlikte Büyükşehir ekiplerinin 7/24 çalıştığı bilgisini sosyal medya hesapları üzerinden paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "25 ilçede kar nöbetine devam ediyoruz. Vatandaşlarımız evine, işine rahatça gidebilsin diye gecesini gündüzüne katan emekçi mesai arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler" sözleriyle duyurdu.

Araç takip sistemi ile karla mücadele araçları canlı olarak izleniyor

Türkiye'de ilk kez geçtiğimiz yıl Başkan Yavaş tarafından başlatılan 'kar takip' uygulaması kar yağışıyla birlikte vatandaşlar tarafından aktif olarak kullanılmaya başlandı.

"kartakip.ankara.com.tr" adresi üzerinden canlı olarak izlenebilen kar küreme araçları çalışma yaptıkları bölgede 7/24 takip edilebiliyor. Sosyal medya hesapları üzerinden kar takip uygulamasının devam ettiğini hatırlatan Yavaş, "Türkiye'de ilk olan 'Kar Takip Sistemimiz' üzerinden kar küreme çalışmalarımızı canlı olarak izleyebilirsiniz" notuyla vatandaşları bilgilendirdi. - ANKARA

Büyükşehir belediyesi karla mücadelede teyakkuza geçti
Büyükşehir belediyesi karla mücadelede teyakkuza geçti
Büyükşehir belediyesi karla mücadelede teyakkuza geçti
Büyükşehir belediyesi karla mücadelede teyakkuza geçti

Büyükşehir Belediyesi, Tragger, Ankara, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Büyükşehir belediyesi karla mücadelede teyakkuza geçti - Son Dakika


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