Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediyesi Kaşüstü'nde Asfaltlama Çalışmalarına Başladı

Büyükşehir Belediyesi Kaşüstü'nde Asfaltlama Çalışmalarına Başladı

20 dakika önce

Trabzon'un Yomra ilçesinin Kaşüstü Mahallesi'nde altyapı çalışmalarına devam eden Trabzon Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmalarının tamamlandığı caddelerde asfaltlama çalışmalarını süratle gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesi Kaşüstü'nde Asfaltlama Çalışmalarına Başladı, System.String[]
Trabzon'un Yomra ilçesinin Kaşüstü Mahallesi'nde altyapı çalışmalarına devam eden Trabzon Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmalarının tamamlandığı caddelerde asfaltlama çalışmalarını süratle gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi ekipleri tarafından Kaşüstü Mahallesi Merkez Caddesi'nde 4 km'lik yol ağı asfaltlanıyor. Toplamda 8 bin ton asfalt serilecek olan yol, çalışmaların tamamlanmasının ardından hizmete açılacak.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Kaşüstü'de dev altyapı hamlesi gerçekleştirmekte olduklarını kaydetti. Kaşüstü Mahallesi'nde altyapı alanında ciddi eksikliklerin bulunduğunu belirten Gümrükçüoğlu "Mahallede birçok noktada içme suyu ve kanalizasyon şebekeleri yetersiz durumda. Yapılan koca koca binalara hizmet verebilecek bir şebeke sistemi bulunmuyor. Ayrıca önceki yıllarda yapılan şebeke çalışmalarının da tamamen geçici çözümler üretmek amacıyla, yetersiz ve çağın şartlarına uygun olmayan boru tipleri ile sahaya tatbik edilmiş. Tüm bu sorunlar mahallemizde yaşam kalitesinin ciddi şekilde düşmesine neden olduğu gibi çevre ve insan sağlığını tehdit eden durumlar ortaya çıkabiliyor. İşte tüm bu sorunların çözüme kavuşturulması için büyükşehir yapılanmasının ardından proje çalışmalarımızı yürüttük ve başladığımız yapım çalışmalarına süratle devam ediyoruz. Şimdi de altyapı çalışmalarını tamamladığımız alanlarda asfaltlama çalışmalarını gerçekleştiriyoruz" diye konuştu. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:55 Kaynak: İHA

Yomra, Trabzon, Kaşüstü, Güncel
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