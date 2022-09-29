KAYMEK Gençlik Merkezleri'nde yeni dönemin ilk ders zili çaldı - Son Dakika
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KAYMEK Gençlik Merkezleri'nde yeni dönemin ilk ders zili çaldı

29.09.2022 14:43
KAYMEK Gençlik Merkezleri'nde yeni dönemin ilk ders zili çaldı

Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) Gençlik Merkezleri'nde sınıf ve mezun grup tüm öğrenciler için 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı için ilk ders zili çaldı.

Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) Gençlik Merkezleri'nde sınıf ve mezun grup tüm öğrenciler için 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı için ilk ders zili çaldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, KAYMEK, deneme sınavları, tarama testleri ve ders takviyeleri ile öğrencileri sınava hazırlayacak.

Derslerde, uzman eğitmenler tarafından tarama testleri, deneme sınavları, videolu soru çözümleri, ders anlatım videoları ile gençlerin eğitim hayatlarına katkı sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gençlerin dünyalarını zenginleştirecek her alanda kapsamlı çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Büyükkılıç, gençler için eğitim alanında çok önemli çalışmalar yaptıklarını vurgulayarak, "Nitelikli eğitim konusunu çok önemsiyoruz. KAYMEK Gençlik Merkezleri'ndeki derslerimiz tüm öğrencilerimize destek olacak. Öğrencilerimize desteklerimiz her zaman devam edecek. Eğitim alanında daha birçok yeni projeler de eklenecek. 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı'nın herkese hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Kayseri, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAYMEK Gençlik Merkezleri'nde yeni dönemin ilk ders zili çaldı - Son Dakika

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