Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'den kısa kısa

27.07.2022 13:37
Kayseri'den kısa kısa

Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK), İlçe Sosyal Yaşam Merkezleri'nde ilk yardım seminerleri düzenliyor.

Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK), İlçe Sosyal Yaşam Merkezleri'nde ilk yardım seminerleri düzenliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla, "bilinçli ve duyarlı toplum" olgusunu üst seviyede tutmak amacıyla birçok eğitim semineri veriliyor.

Bu kapsamda KAYMEK, İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile ilçelerde bulunan İlçe Sosyal Yaşam Merkezleri'nde ilk yardım seminerleri düzenliyor.

Seminerde temel yaşam desteği, suni solunum, kalp krizi esnasında doğru müdahale ve kanamalarda ilk yardım konuları ele alınıyor.

Büyükkılıç, öğrencileri Kayseri'ye davet etti

Tercih yapacak üniversite öğrencilerini Kayseri'ye davet eden Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Kayseri'nin 5 üniversitesi ile 80 bin öğrenciyi ağırladığını belirtti.

Üniversite okumak için gelecek öğrencilerin ailelerine de seslenen Büyükkılıç, çocuklarının Kayserililere emanet olduğunu vurguladı.

Öte yandan Büyükkılıç, Kayseri Şehir Kütüphanesi'ni ziyaret ederek, gençlerle sohbet etti.

Çolakbayrakdar'dan Boztepe Mahallesi'ne ziyaret

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Boztepe Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlarla sohbet eden Çolakbayrakdar, durmadan, yorulmadan, gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Boztepe Mahallesi Muhtarı Bilal Erdem ise hizmetlerden dolayı Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Hisarcık, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:15 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: 81 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi başlatılacak
13:03 Kim Min Jae Fenerbahçe'den ayrıldı! Transfer sonrası Sarı-lacivertli takımın kasasına 20 milyon euro girecek
12:26 Nazmi Bilgin'e açıkça soruyoruz: İnternet medyasında çalışan emekçiler gazeteci değil mi?
12:08 Ticarette kar haddi var mı? Hızla artan fiyatlar sonrası Diyanet'ten dikkat çeken fetva!
12:03 Fenerbahçe'nin hedefinde İranlı golcü var! Yıllar önce Rizespor nedeniyle caza almıştı
12:02 Yumurta fiyatlarına tepki gösteren Demet Akalın taksiciden aldığı bilgiyi paylaştı: Suriyelilere bedava yem veriliyor
11:46 Öğretmenlerin ek ders ücretlerinde değişikliğe gidildi
11:39 Antalya'da kaçak kazı yapan şahıslara jandarmadan suçüstü!
11:37 Ankapark'ın geleceği için yapılan ankette 4 öneri ön plana çıktı
11:22 Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunu geçmek için bugün Dinamo Kiev ile karşılaşacak! İşte muhtemel 11
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 13:37:46. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement