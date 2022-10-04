Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tüm öğrencilere yönelik hazırlık kursları düzenleyen KAYMEK, online KPSS kurslarının ardından yüz yüze KPSS lisans hazırlık kursu kayıtlarını da başlatarak, memur adaylarına ücretsiz hizmet sunacak.

Kaynak: AA

Kayseri, KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KAYMEK, ücretsiz KPSS hazırlık kursu düzenleyecek - Son Dakika

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