KAYMEK, ücretsiz KPSS hazırlık kursu düzenleyecek - Son Dakika
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KAYMEK, ücretsiz KPSS hazırlık kursu düzenleyecek

04.10.2022 13:26
KAYMEK, ücretsiz KPSS hazırlık kursu düzenleyecek

Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK), yüz yüze KPSS lisans hazırlık kursu verecek.

Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK), yüz yüze KPSS lisans hazırlık kursu verecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tüm öğrencilere yönelik hazırlık kursları düzenleyen KAYMEK, online KPSS kurslarının ardından yüz yüze KPSS lisans hazırlık kursu kayıtlarını da başlatarak, memur adaylarına ücretsiz hizmet sunacak.

İnternet adresi üzerinden kayıtları alınmaya başlanan KPSS kursu, KAYMEK Erciyes, KAYMEK Köşk ve KAYMEK TOKİ Tesisleri'nde yüz yüze eğitim şeklinde yapılacak.

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Kaynak: AA

Kayseri, KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAYMEK, ücretsiz KPSS hazırlık kursu düzenleyecek - Son Dakika

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