Büyükşehir Belediyesi kazalara neden olan kavşakta çalışma başlattı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, General Galip Deniz Kışlası karşısında bulunan ve trafik kazalarının yaşandığı kavşakta çalışma başlattı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, General Galip Deniz Kışlası karşısında bulunan ve trafik kazalarının yaşandığı kavşakta çalışma başlattı.
Havaların ısınmasıyla birlikte birçok noktada alt yapı, bakım ve onarım çalışmalarına başlayan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Elazığ Caddesi ile Şehit Polis Mücahit Erbaş Üst Geçidi arasında yer alan ve General Galip Deniz Kışlası karşısında bulunan kavşakta çalışma başlattı. Turgut Özal Bulvarında yapılan asfalt çalışmasının devamı olan çalışma kapsamında birçok trafik kazasının yaşandığı kavşakta refüj daraltma, kaldırım ve sıcak asfalt serme çalışması yapılacak. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 02:14 Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Büyükşehir Belediyesi kazalara neden olan kavşakta çalışma başlattı - Son Dakika
Son Dakika Ünlü modelden, ABD'yi savaş alanına çeviren eylemcilere rekor bağış Büşra Pekin, Şafak Sezer'in "Bir daha filmimde oynatmam" sözlerine cevap verdi 56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi Cesur paylaşımların kraliçesi, file çorabıyla iç çamaşırsız poz verdi Gadırop Fuat sorusu yarışmacıya 3 joker hakkını birden kullandırttı Dünyanın en genç milyarderinin serveti kurmaca çıktı Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi Gülben Ergen'den Emre Kara'ya samimi itiraf: TEDx konuşması hayatımın en zorlu işiydi "Fakirsin" dedikleri genç aşçıdan fenomenleri kıskandıracak başarı Dünyanın en güzel kızı seçilmişti! Çocuk modele bir de şimdi bakın 44 yaşındaki yıldız oyuncu güzelliği ile yıllara meydan okuyor Naomi Campbell, metroda çıplak pozlar verdi Elon Musk'ın sevgilisi Grimes, sanat galerisinde "Ruhunun bir parçasını" 10 milyon dolara satacak Ünlü sanatçı Ruşen Güneş hayatını kaybetti Ahmet Hakan "Hürriyet, artık sadece internet sitesi üzerinden devam edecek" iddiasına yanıt verdi