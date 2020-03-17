Büyükşehir Belediyesi Kemer Cumhuriyet Meydanı'nı yeniliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesi Kemer Cumhuriyet Meydanı'nı yeniliyor - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi Kemer Cumhuriyet Meydanı'nı yeniliyor

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kemer İlçesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'nı adına yakışır hale getiriyor.

Büyükşehir Belediyesi Kemer Cumhuriyet Meydanı'nı yeniliyor, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kemer İlçesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'nı adına yakışır hale getiriyor. Meydan yeniden düzenlenerek, büyütülecek.


Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böcek'in talimatıyla Kemer Cumhuriyet Meydanı'nı yeniden düzenliyor. İhalesi gerçekleştirilen Kemer Cumhuriyet Meydanı Kentsel Tasarım Projesi ile meydan bambaşka bir görünüme kavuşacak.


3 bin 600 metrekareyi kapsayan projede, mevcutta bulunan süs havuzlarının bulunduğu alan meydana dahil edilerek, büyük ve kullanışlı bir tören alanı oluşturulacak. Meydan zemini traverten ve bazalt malzemelerle kaplanacak. Alandaki kot farkı değerlendirilerek, çim amfi şeklinde kullanıma sunulacak.


1 milyon 628 bin lira yatırım maliyetli Kemer Cumhuriyet Meydanı Kentsel Tasarım Projesi'nin turizm sezonu öncesinde bitirilmesi hedefleniyor. Proje tamamlandığında kent mobilyaları, yeşil alanları, güvenli aydınlatması, geniş kullanım alanı ile Kemer Cumhuriyet Meydanı modern bir görünüme kavuşacak. Kemer, turizm sezonuna yepyeni bir meydanla merhaba diyecek. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı, Muhittin Böcek, Kemer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:30 Kaynak: İHA
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