Büyükşehir Belediyesi kendi çiçeğini ve mobilyasını üretiyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gürsu'da bulunan atölyelerinde masadan, dolaba, sandalyeden kapıya, birçok kent mobilyasının üretimini yapıyor. Kendi bitki ve çiçeğini de kendi üreten Büyükşehir Belediyesi, yılda yaklaşık 6.5 milyon lira tasarruf ediyor.



Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böcek'in talimatıyla tasarruf ediyor, tasarruflarını yatırıma dönüştürüyor. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Bşkanlığı'na bağlı Gürsu atölyelerinde tecrübeli ustalar tarafından tamamen el işçiliği ile üretilen mobilyalar, hem belediyeye tasarruf, hem de ekonomiye katkı sağlıyor. Kentin dört bir yanını süsleyen çiçek ve bitkiler ise Gürsu ve Hurma'da bulunan çiçek üretim sera ve fidanlıklarında yetiştiriliyor.



Gürsu ve Hurma bitki üretim tesislerinde büyükşehir sınırları içindeki yeşil alanlarda kullanılmak üzere kışlık, yazlık ve ara dönem mevsimlik çiçek, yer örtücü, sarılıcı, tırmanıcı, ağaççık ve çalı grubu fidan üretimi yapılıyor. Gürsu tesislerinde çelikleme yöntemi ile yıllık 510 bin çalı bitkisi ve ağaç yetiştiriliyor. Hurma üretim tesislerinde de yılda yaklaşık 6.5 milyon mevsimlik çiçek üretiliyor. Gürsu atölyelerinde ihtiyaca yönelik kent mobilya grupları ise ahşap ve demir atölyelerinde tecrübeli ustaların elinden çıkıyor. Atölyelerde, bank, pergola, ahşap ve demir çitler, çocuk oyun grupları, masa, sandalye, kapı ve güvenlik kulübeleri ürünlerin üretimi gerçekleştiriliyor. Gürsu ve Hurma'daki atölye ve serada üretilen kent mobilyası ve bitkiler belediye bütçesine yılda yaklaşık 6.5 milyon lira ekonomik kazanç sağlıyor. - ANTALYA