Büyükşehir Belediyesi kendi mobilyasını kendi üretiyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kent Estetiği ve Projeler Şube Müdürlüğü bünyesinde üretilen bank, kamelya, çöp kovası ve saksı gibi mobilyaların üretiminde ciddi yol kat edildi.



TBüyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tasarruf tedbirleri doğrultusunda verdiği talimatlarla israfa yol açacak harcamaların önüne geçilirken, Büyükşehir Belediyesi'ne ait kaynakların da verimli kullanımına büyük özen gösteriliyor. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hazırlanan mobilyalarda, tasarruf tedbirlerinin uygulandığı dönemde ciddi adımlar atıldı. Son 5 ayda şoför ve montajcının da dahil olduğu 6 kişilik deneyimli ve çalışkan ekiple yaklaşık 500 bank, 30 kamelya, 40 piknik masası, çeşitli ebatlarda 100 saksı, 350 çöp kovası ve 300 metre kadar çit korkuluk üretilip montajı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nın marangozhane sorumlusu Murat Yıldırım, üretimin her aşamasının kendi bünyelerinde yapıldığını vurgulayarak, tasarrufu ön planda tuttuklarını söyledi. Yıldırım, "Mesela eski bankları yenileyip yeniden kullanıma kazandırıyoruz. Eski profiller oluyor, kaynakçı arkadaşlarla onları değerlendirip bank ayaklarında kullanıyoruz. Bankların, kamelyaların, ahşapların tamamını burada işleyip, üretip, montajını yapıyoruz. Dışarıdan sadece ham madde temin ediyoruz. Boyası dahil hepsini biz yapıyoruz" dedi. - MERSİN