Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediyesi kendi mobilyasını kendi üretiyor
Son Dakika Güncel Haber

Büyükşehir Belediyesi kendi mobilyasını kendi üretiyor

1 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kent Estetiği ve Projeler Şube Müdürlüğü bünyesinde üretilen bank, kamelya, çöp kovası ve saksı gibi mobilyaların üretiminde ciddi yol kat edildi.

Büyükşehir Belediyesi kendi mobilyasını kendi üretiyor, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kent Estetiği ve Projeler Şube Müdürlüğü bünyesinde üretilen bank, kamelya, çöp kovası ve saksı gibi mobilyaların üretiminde ciddi yol kat edildi.


TBüyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tasarruf tedbirleri doğrultusunda verdiği talimatlarla israfa yol açacak harcamaların önüne geçilirken, Büyükşehir Belediyesi'ne ait kaynakların da verimli kullanımına büyük özen gösteriliyor. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hazırlanan mobilyalarda, tasarruf tedbirlerinin uygulandığı dönemde ciddi adımlar atıldı. Son 5 ayda şoför ve montajcının da dahil olduğu 6 kişilik deneyimli ve çalışkan ekiple yaklaşık 500 bank, 30 kamelya, 40 piknik masası, çeşitli ebatlarda 100 saksı, 350 çöp kovası ve 300 metre kadar çit korkuluk üretilip montajı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nın marangozhane sorumlusu Murat Yıldırım, üretimin her aşamasının kendi bünyelerinde yapıldığını vurgulayarak, tasarrufu ön planda tuttuklarını söyledi. Yıldırım, "Mesela eski bankları yenileyip yeniden kullanıma kazandırıyoruz. Eski profiller oluyor, kaynakçı arkadaşlarla onları değerlendirip bank ayaklarında kullanıyoruz. Bankların, kamelyaların, ahşapların tamamını burada işleyip, üretip, montajını yapıyoruz. Dışarıdan sadece ham madde temin ediyoruz. Boyası dahil hepsini biz yapıyoruz" dedi. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Vahap Seçer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bülent Arınç, Babacan ve Davutoğlu'na "hain" denilmesini eleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyükşehir Belediye Başkanlarına davet İstiklal'de elektrik mühendisi Halit'i öldürenlere baronun atadığı avukat, dosyayı iade etti Okuyucularına tuz ruhu önerdiği gerekçesiyle davalık olan Subaşı için takipsizlik kararı verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 19:00:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediyesi kendi mobilyasını kendi üretiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]