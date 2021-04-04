Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek, 55 yaya yürüyen merdiveni ve 88 asansörü vatandaşların rahatlığı ve konforu için bakımını yaparak kullanıma hazır hale getirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında şehrin tüm alanlarında çalışmalar devam ediyor.

Vatandaşları üst düzey konforla buluşturmak amacıyla hizmetlerine titizlikle devam eden Büyükşehir Belediyesi Makina İkmal Bakım Onarım Daire Başkanlığı ekipleri, 55 yaya yürüyen merdiveni ve 88 asansörün bakımını yaparak vatandaşların kullanımına hazır hale getirdi.