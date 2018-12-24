Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediyesi, Kompost Cihazı Aldı

Büyükşehir Belediyesi, Kompost Cihazı Aldı

2 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında pişmemiş organik atıklar, çay ve kahve posalarını toprak katkı maddesine dönüştürecek Kompost Cihazı alarak organik atıklardan kompost üretmeye başladı.

Büyükşehir Belediyesi, Kompost Cihazı Aldı, System.String[]
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında pişmemiş organik atıklar, çay ve kahve posalarını toprak katkı maddesine dönüştürecek Kompost Cihazı alarak organik atıklardan kompost üretmeye başladı. Ayrıca il genelinde Sıfır Atık Projesini yaygınlaştırmak amacıyla şehrin muhtelif noktalarına atık otomatı yerleştirilecek. Vatandaşları geri dönüşümlü atıkları toplamaya teşvik etmek amacıyla kurulacak atık otomatı, Gaziantep Kartlara puan yüklemesi yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin himayesinde gerçekleştirilen Sıfır Atık Projesi'ne destek veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bu yöndeki çalışmalarını hızlandırdı. Şehirde evsel atık miktarının yüzde 6'sı ayrı toplanan ambalaj atığı olarak geri dönüşüme kazandırıldı. Bu rakamı yüzde 12'ye taşımayı hedefleyen Gaziantep, il genelinde bin 110 kurumla Sıfır Atık Projesini uygulamaya aldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sıfır Atık Projesini sağlıklı bir şekilde yürütebilmesi için Sıfır Atık Yönetimi Şube Müdürlüğünü kurdu.

Proje kapsamında belediyeye bağlı tüm birimlere Sıfır Atık Kutu Setleri yerleştirildi. Ayrıca ana binanın halk girişine bilgilendirme ve bilinçlenme amacıyla bir Sıfır Atık Farkındalık Köşesi kuruldu. Büyükşehir hizmet binasında oluşan pişmemiş organik atıklar, çay ve kahve posalarını toprak katkı maddesine dönüştürecek bir Kompost Cihazı alındı, organik atıklardan kompost üretilmeye başlandı.

20 Atık otomatı yerleştirilecek

Şehrin muhtelif noktalarına yerleştirilmek üzere atık otomatıyla geri dönüşümlü atıklar toplanarak Gaziantep Kartlara puan yüklemesi yapılacak. İl genelinde 20 atık otomatı yerleştirilmeyi planlayan Büyükşehir, UNDP hibe programından aldığı 7 milyon 600 bin avro hibeyle Merkez Düzenli Depolama sahasına Mekanik Biyolojik Atık Ayırma Tesisi kuracak.

Kurulacak Mekanik Biyolojik Atık Ayırma Tesisi ile ilk etapta günlük 500 ton evsel atık ayrıştırılarak ambalaj atıkları geri dönüşüme gönderilecek, çıkan organik atıklar biyolojik işleme tabi tutularak içindeki gazdan enerji elde edilecek ve kalan ürün toprak zenginleştirmede kullanılacak. Ayrıştırmadan çıkan, geri dönüşüm imkanı olmayan ve kalorifik değeri olan atıklar ise Atıktan Türetilmiş Yakıt olarak çimento fabrikalarına enerji geri kazanım için gönderilecek. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:27 Kaynak: İHA

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