Büyükşehir Belediyesi Konyalılar evdeyken yoğun kavşaklarda düzenleme çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde şehir trafiğini rahatlatmak amacıyla cadde ve kavşak düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bu hafta Sultan Cem Caddesi, Şefik Can Kavşağı, Fatih Kavşağı ve Meram Yeni Yol Evliya Çelebi Caddesinde ilave şerit ve düzenleme çalışmaları yapıldığı belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tüm ilçelerde de mahalle yolu ve düzenleme çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

Yapılan düzenleme çalışmalarıyla Konya'da trafiği daha da akıcı hale getirmeyi amaçladıklarını aktaran Altay, sokağa çıkma kısıtlamasıyla Konyalılar evdeyken düzenleme çalışmalarını sürdüreceklerini, tüm ilçelerde mahalle yolu ve cadde düzenleme çalışmalarının da devam edeceğini kaydetti.