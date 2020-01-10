Büyükşehir Belediyesi köprülü kavşakları çiçeklerle süsledi - Son Dakika
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Büyükşehir Belediyesi köprülü kavşakları çiçeklerle süsledi

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi, köprülü kavşakları binlerce çiçekle süsledi.

Büyükşehir Belediyesi köprülü kavşakları çiçeklerle süsledi, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi, köprülü kavşakları binlerce çiçekle süsledi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nın kendi serasında üretilen 10 bin menekşe saksılara dikilerek köprülü kavşak trabzanlarına asıldı.


Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında Antalya'yı renkli menekşelerle süsleyerek baharı yaşatıyor. Kentte bulunan köprülü kavşakların trabzanlarına saksılarla asılan binlerce menekşe renkli görüntüler sergiliyor. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri trafik yoğunluğunun en aza indiği saat olan sabah 04.00'da başlayarak sabah saat 07.00'a kadar kavşaklara 765 saksının montajını gerçekleştirdi. Kent estetiğini zenginleştiren ve kış aylarında bahar havası yaşatan Büyükşehir Belediyesi, Güllük Kavşağı, Şarampol Kavşağı, Andızlı Mezarlığı Kavşağı ve Mevlana Kavşağı'nda bulunan köprü kavşakların trabzanlarını çiçeklerle donatarak görsel bir şölen yaşattı. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 01:34 Kaynak: İHA
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