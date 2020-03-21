Büyükşehir Belediyesi kriz masası değişen ihtiyaçlara göre önlemleri artırıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesi kriz masası değişen ihtiyaçlara göre önlemleri artırıyor - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi kriz masası değişen ihtiyaçlara göre önlemleri artırıyor

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin tüm birimleriyle vatandaşların yanında olduğunu belirten Başkan Böcek, "Biz birlikte güçlüyüz. El ele verdiğimiz ve kurallara uyduğumuz takdirde bu süreci en sağlıklı şeklinde atlatacağımıza inanıyorum" dedi.

Büyükşehir Belediyesi kriz masası değişen ihtiyaçlara göre önlemleri artırıyor, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin tüm birimleriyle vatandaşların yanında olduğunu belirten Başkan Böcek, "Biz birlikte güçlüyüz. El ele verdiğimiz ve kurallara uyduğumuz takdirde bu süreci en sağlıklı şeklinde atlatacağımıza inanıyorum" dedi.


Korona virüs salgınının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek başkanlığında oluşturulan kriz masası her gün toplanarak korona virüsle ilgili alınan önlemleri ve yapılacakları belirliyor. Kriz masası oluşan durum ve ihtiyaçlara göre sürekli yeni önlemler ve kararlar alarak Antalyalıların salgından korunmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor.


Halkı bilinçlendirme çalışması


Halkı salgından korumak adına yoğun bir mesai harcadıklarını belirten Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, teyakkuz halinde başta ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları olmak üzere tüm çalışmaları büyük bir hassasiyet ve titizlikle sürdürdüklerini söyledi. Salgının dünyaya yayılmaya başlamasıyla birlikte, Antalyalıları salgın konusunda bilinçlendirmek ve nasıl korunacaklarını anlatmak için el broşürleri bastırdıklarını hatırlatan Böcek, sosyal medya ve açık hava tanıtım mecralarında vatandaşları bilgilendirme çalışmaları yaptıklarını kaydetti.


İlaçlama seferberliği


Halkın toplu olarak kullandığı alanları, duraklar ve toplu ulaşım araçlarını sürekli olarak ilaçlamakta olduklarını belirten Başkan Böcek, şu bilgileri verdi: "Okulların tatil kararı alınmasından önce de okul servis araçlarını ilaçladık. Belediye hizmet binamız ve dış hizmet birimlerimiz başta olmak üzere, Antalya Valiliği, Emniyet Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü gibi vatandaşların yoğun kullandığı toplamda 1224 hizmet ünitesi, 818 camide detaylı temizlik yaptık. ATABEM, ATASEM, ASFİM ve konservatuvar kurslarını tatil ettik. Doğan Hızlan Kütüphanesi, aile toplum merkezi, engelli rehabilitasyon merkezi, kreşlerimizi, oyuncak kütüphanesi, okul ligleri, oyuncak müzesi, deniz müzesi, zıp zıp park gibi tesislerimizi de güvenlik önlemleri kapsamında vatandaşların kullanımına kapattık. Vatandaşların bir araya gelmesini, hastalığın yayılmasını önlemek adına kültür sanat etkinliklerimizi de iptal ettik."


Fırsatçılara geçit yok


Krizden faydalanmak isteyen fırsatçılara da meydan vermediklerini ve fahiş fiyatların önüne geçmek için zabıta ekipleriyle yoğun bir denetim çalışması başlattıklarını söyleyen Başkan Muhittin Böcek, denetimlerin aralıksız devam ettiğini ifade etti. Evden çıkmayın uyarılarına destek vermek adına vatandaşların belediyeye gelmeden işlemlerini evden yapabilmesine imkan tanıyacak düzenlemeleri hayata geçirdiklerini anlatan Başkan Muhittin Böcek, ASAT ve belediye işlemlerinin uzaktan erişimle gerçekleştirebildiğini aktardı.


2 ay boyunca su kesintisi olmayacak


Hijyenin son derece önemli olduğu bu süreçte 2 ay boyunca su kesintisi yapmama kararı aldıklarının altını çizen Başkan Böcek, "Belediye kiracılarımızın mağdur olmamaları için de borçlarını 2 ay süreyle erteledik. Hastanelerin çevresindeki caddelerde yol kenarına parkları, parkomatları ücretsiz yaptık. Canları pahasına yoğun mesai harcayan acil ve yoğun bakım sağlık çalışanlarına vitamin ve moral desteği için hastanelere portakal yardımı yapıyoruz. Sayın Bakanımız Ziya Selçuk okullar açıldığında ilk teneffüs süresinin 40 dakika olacağını söylemişti. Biz de ilk teneffüste öğrencilerimiz güç toplasın diye 81 ilde 81 okula portakal ve muz göndereceğiz" dedi.


Yaşlı ve risk grubundaki olup yemek yapamayacak durumda olan vatandaşlara belediyeye müracaat etmeleri halinde yemek yardımında bulunduklarını kaydeden Böcek, "Bu grup içerisinde olan ama yemeğini yapabilecek durumda olanlara ise gıda malzemesi yardımında bulunuyoruz. Yine sokakta yaşayan vatandaşlarımıza da Bimekan'da gıda ve barınma yardımımız sürüyor. Engelli hizmet birimlerimizin de haftanın 7 günü hemşehrilerimize hizmet edeceğini duyurmak isterim" diye konuştu.


Sokak hayvanlarına mama desteği


Bu süreçte sokak hayvanlarını da unutmadıklarını söyleyen Başkan Böcek, "Biliyorsunuz alınan önlemler kapsamında restoran ve kafeler kapalı. Esnaf tarafından sahiplenilen veya sokakta yaşayan sahipsiz dostlarımız da bize emanet. Kimse merak etmesin onları da unutmuyoruz. Sokakta yaşayan sevimli dostlarımızın mama ve su ihtiyaçlarını karşılamak için beslenme odakları, su pınarları yerleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.


ATASEM maske üretecek


Salgın süresince en fazla ihtiyaç duyulan malzemelerden birinin de maske olduğunu vurgulayan Başkan Böcek, belediye personelinin ihtilaç duyduğu maskeleri ATASEM atölyelerimizde üreteceklerini açıkladı.


Vatandaşlardan bu zorlu süreçte yapılan tüm uyarılara uymalarını isteyen Başkan Muhittin Böcek, "Tüm hemşehrilerimden başta genel temizlik kuralları olmak üzere hijyene dikkat etmelerini ve gerekmedikçe sokağa çıkmayıp evde kalmalarını rica ediyorum. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak tüm birimlerimizle görev başındayız ve halkımızın yanındayız. Antalya Büyükşehir Belediyesi İletişim Merkezi ABİM'deki arkadaşlarımız görev başında ve her türlü soru ve sorun için yardıma hazır. Unutmayalım ki biz birlikte güçlüyüz. El ele verdiğimiz ve kurallara uyduğumuz takdirde bu süreci en kısa sürede, en sağlıklı şekilde atlatmak en büyük dileğimiz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muhittin Böcek, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 02:37 Kaynak: İHA

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