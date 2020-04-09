Büyükşehir Belediyesi Kriz Merkezi'nde çalışan sayısı 50'ye çıkarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesi Kriz Merkezi'nde çalışan sayısı 50'ye çıkarıldı - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi Kriz Merkezi'nde çalışan sayısı 50'ye çıkarıldı

6 saat önce

Korona virüs (Kovid-19) salgını ile etkin bir mücadeleye imza atan ve Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde oluşturulan kriz merkezi, Mersin halkına daha iyi hizmet verebilmek adına büyütüldü.

Büyükşehir Belediyesi Kriz Merkezi'nde çalışan sayısı 50'ye çıkarıldı, System.String[]

Korona virüs (Kovid-19) salgını ile etkin bir mücadeleye imza atan ve Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde oluşturulan kriz merkezi, Mersin halkına daha iyi hizmet verebilmek adına büyütüldü. Personel sayısı 50'ye yükseltilen merkezde, gelen çağrılar titizlikle karşılanırken, vatandaşların ihtiyaçlarına en kısa sürede yanıt veriliyor.


Vatandaşlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından il düzeyinde korona virüsle topyekun mücadele etmek amacıyla kurulan kriz merkezine 0324 533 37 21 No'lu numaradan ulaşabiliyor. Korona virüs salgını özellikle yaş almış vatandaşlara tehdit oluşturduğu için İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasakla beraber yalnız yaşayan ve bakıma muhtaç olan yaşlıların günlük ihtiyaçlarını karşılama noktasında imdatlarına kriz merkezi yetişti. Kriz merkezi, sokağa çıkamayan yaş almışların ihtiyaç duydukları tüm hizmetleri bir telefonla ayaklarına kadar götürüyor. Kriz merkezinin telefonuna ulaşan yaş almışların ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların gıda, yemek ve eczaneden raporlu ilaç temini anında karşılanıyor. Merkez, şu ana kadar 30 bin 36 gıda ve yemek yardımı talebini karşıladı. Eczaneye giderek ilacını alamayan yaş almış ve kronik rahatsızlığı olan 239 kişinin raporlu ilacı merkez tarafından eczaneden temin ediliyor ve ardından vatandaşlara teslim ediliyor. Talepleri ilgili birimlere ve ekiplere anında yönlendiren merkez, tüm ihtiyaçların aynı gün içerisinde karşılanmasını sağlıyor.


Dezenfektan, maske, sabun ve bilgilendirme broşürü bulunan ve toplu taşıma araçlarını kullanan yolculara dağıtılan sağlık paketleri de vatandaşların en çok talep ettiği ihtiyaçlar arasında yer aldı. Sağlık paketi için merkeze bin 927 vatandaş talepte bulundu. Sağlık çalışanları tarafından analiz edildikten sonra aralarında diyaliz, kronik obstrüktif akciğer ve kanser hastası olan 374 vatandaşa sağlık paketi ulaştırıldı. Halk sağlığı için 7 gün 24 saat esasına göre çalışan ekipler, vatandaşların sıklıkla kullandığı alanları günlük olarak dezenfekte ediyor. Korona virüse karşı aralıksız bir şekilde mücadele eden ekipler, 17 bin 968 alanı dezenfekte etti. 350 alanın dezenfeksiyon çağrı talebi ise ilçe belediyeleri koordineli olarak karşılandı.


Kriz merkezine gelen çağrılardan 5 bin 968'ini vatandaşların korona virüs salgını ile merak ettiği konular oluşturdu. Korona virüse karşı kişisel temizlik ve dezenfeksiyonun nasıl yapılması gerektiğini soran vatandaşlara çağrı karşılama personeli tarafından gerekli bilgiler aktarılıyor. Büyükşehir ayrıca merkeze gelen çağrı yoğunluğunu da dikkate alarak vatandaşların ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt verebilmek adına yeni whatsapp hatları kurdu. İhtiyaçlarını whatsapp hattı üzerinden ulaştırmak isteyen vatandaşlar 0531 571 46 37(38-39) numaralardan ve yaşadıkları mahallelerin muhtarları üzerinden iletişim kurabiliyor.


Bebeği sadece mama ile beslenebilen dar gelirli aileler merkeze başvurduğunda, bebeklerinin maması Büyükşehir Belediyesi ekiplerince evlerine teslim ediliyor. Destekten yararlanan bebeklerin ailesine verilecek pakette ayrıca bebek bezi, ıslak mendil, bebek sabunu ve bebek şampuanı da yer alıyor. Böylece, 6-12 ay arası bebeği bulunan aileler hem bu zor günlerde ekonomik olarak rahatlıyor hem de anne ve babaların evden çıkma gerekçelerinden biri daha ortadan kaldırılmış oluyor. Merkez bünyesinde oluşturulan 0530 844 23 33 numaralı whatsapp hattına şimdiye kadar 5 bin 596 aile mama talebinde bulundu.


Büyükşehir Belediyesi ayrıca aile sağlığı merkezi çalışanlarına, talepleri halinde ücretsiz servis ve yemek hizmeti sunuyor. Şu ana kadar Akdeniz'de 10, Mezitli'de 4, Toroslar'da 8 ve Yenişehir'de 6 aile sağlığı merkezi olmak üzere toplamda 28 aile sağlığı merkezindeki 261 sağlık çalışanına öğle yemeği hizmeti veriliyor. - MERSİN

İçişleri Bakanlığı, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 12:26 Kaynak: İHA

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